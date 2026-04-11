«Надо проконсультироваться»: врач предупредила, кому опасно есть яйца на Пасху

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: норму яиц на Пасху следует обсудить с врачом

В преддверии Пасхи, которую в 2026 году отмечают 12 апреля, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала 5-tv.ru, что куриные яйца могут быть небезопасны для некоторых категорий пациентов. При этом здоровый взрослый человек без риска может съесть два-три яйца за праздничным столом.

По словам эксперта, людям с желчнокаменной болезнью нужно соблюдать осторожность: яичный желток стимулирует сокращение желчного пузыря, что при наличии камней может привести к закупорке протоков и острой боли. Ограничения касаются и пациентов с заболеваниями поджелудочной железы, включая хронический панкреатит, поскольку яйца увеличивают нагрузку на орган.

«Перед Пасхой людям с перечисленными хроническими заболеваниями важно заранее проконсультироваться с лечащим врачом и обсудить свою индивидуальную норму», — заключила Кашух.

Аллергия на куриный белок также требует полного отказа от продукта — даже небольшое количество способно вызвать крапивницу, отек дыхательных путей и анафилаксию. Людям с повышенным уровнем холестерина рекомендуется не более одного яйца в день.

