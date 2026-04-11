«Надо проконсультироваться»: врач предупредила, кому опасно есть яйца на Пасху
Людям с желчнокаменной болезнью, панкреатитом и аллергией стоит проявить осторожность.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: норму яиц на Пасху следует обсудить с врачом
В преддверии Пасхи, которую в 2026 году отмечают 12 апреля, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала 5-tv.ru, что куриные яйца могут быть небезопасны для некоторых категорий пациентов. При этом здоровый взрослый человек без риска может съесть два-три яйца за праздничным столом.
По словам эксперта, людям с желчнокаменной болезнью нужно соблюдать осторожность: яичный желток стимулирует сокращение желчного пузыря, что при наличии камней может привести к закупорке протоков и острой боли. Ограничения касаются и пациентов с заболеваниями поджелудочной железы, включая хронический панкреатит, поскольку яйца увеличивают нагрузку на орган.
«Перед Пасхой людям с перечисленными хроническими заболеваниями важно заранее проконсультироваться с лечащим врачом и обсудить свою индивидуальную норму», — заключила Кашух.
Аллергия на куриный белок также требует полного отказа от продукта — даже небольшое количество способно вызвать крапивницу, отек дыхательных путей и анафилаксию. Людям с повышенным уровнем холестерина рекомендуется не более одного яйца в день.
- 11 апр
- Секреты Пасхи от предков: как праздновать, что обязательно приготовить и чего нельзя делать
- 11 апр
- «Вложено много сил»: певица Севиль о высоких ценах на куличи
- 11 апр
- Пасхальные схемы: мошенники нашли новый способ обмана
- 10 апр
- Московские пекари изготовили около пяти миллионов куличей к Пасхе
- 10 апр
- ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
- 10 апр
- Пасхальная корзина: какие продукты можно и нельзя нести на освящение в храм на Пасху
- 10 апр
- Храм Гроба Господня в Иерусалиме открыли для прихожан
- 10 апр
- Зеленский поддержал предложенное Россией пасхальное перемирие
- 9 апр
- Выпил — удар по поджелудочной, закусил — риск камней: как правильно выйти из поста
- 9 апр
- Собакам вход разрешен: в центре Москвы пройдет маркет для домашних животных
Читайте также
