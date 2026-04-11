Поклониться Христу во гробе: традиции Великой субботы

В Великую субботу верующие традиционно поклоняются плащанице Иисуса Христа

Традиционно в Великую субботу православные верующие посещают храмы для поклонения плащанице. Об этом обычае РИА Новости рассказал глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Плащаница — икона, изображающая лежащего во гробе Иисуса Христа. Поклоняться ей принято до ночного пасхального богослужения.

Протоиерей Максим Козлов отметил, что Великая суббота или Суббота великого покоя — день пребывания Спасителя плотью во гробе. Душа же его, по канону, спускается в ад, выводя оттуда души праведников.

Священнослужители проводят литургию и читают 15 пророчеств Ветхого Завета о страдании, погребении и воскресении Христа. Все духовные лица переоблачаются с постных темных в светлые одеяния, уподобляясь ангелу в сияющих одеждах, возвестившему о воскресении Христа.

На 5-tv.ru прошла прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме, где в преддверии Пасхи тысячи верующих готовятся наблюдать схождение Благодатного огня — одно из главных христианских чудес.

