Пасхальная традиция: SНАМАN и Екатерина Мизулина освятили куличи
Пара поделилась подробностями визита в храм и общением со студентами.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHANAN, и его жена Екатерина Мизулина посетили храм накануне Пасхи для освящения куличей. Об этом сама глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале.
После завершения церемонии они сделали несколько совместных фотографий со студентами. Видео с события Мизулина опубликовала в своем блоге.
«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — подписала видео Мизулина.
В видео супруги также продемонстрировали атмосферу подготовки к празднику и непосредственное участие в церковной традиции.
Ранее SHAMAN в программе на федеральном телеканале рассказывал о распределении обязанностей в семье. По словам артиста, все пасхальные приготовления, включая выпечку куличей и варку яиц, находятся под ответственностью супруги.
«Для того, чтобы печь куличи или варить яйца, у меня есть супруга — это прекрасная и замечательная Екатерина, которая прекрасно с этой задачей на ура справляется. На ее плечах это», — отметил певец.
Интерес к домашней кухне и рациону артиста сохраняется и вне праздников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дронов предпочитает простую пищу — овощи, гречку и курицу.
