Пасхальная традиция: SНАМАN и Екатерина Мизулина освятили куличи

Певец SНАМАN и Екатерина Мизулина освятили куличи перед Пасхой в храме

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHANAN, и его жена Екатерина Мизулина посетили храм накануне Пасхи для освящения куличей. Об этом сама глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале.

После завершения церемонии они сделали несколько совместных фотографий со студентами. Видео с события Мизулина опубликовала в своем блоге.

«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — подписала видео Мизулина.

В видео супруги также продемонстрировали атмосферу подготовки к празднику и непосредственное участие в церковной традиции.

Ранее SHAMAN в программе на федеральном телеканале рассказывал о распределении обязанностей в семье. По словам артиста, все пасхальные приготовления, включая выпечку куличей и варку яиц, находятся под ответственностью супруги.

«Для того, чтобы печь куличи или варить яйца, у меня есть супруга — это прекрасная и замечательная Екатерина, которая прекрасно с этой задачей на ура справляется. На ее плечах это», — отметил певец.

Интерес к домашней кухне и рациону артиста сохраняется и вне праздников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дронов предпочитает простую пищу — овощи, гречку и курицу.

