Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде

|
Элина Битюцкая
Дипломат ежегодно наряжает «пасхальное дерево» по традиции восточных славян, вешая на ветки писанки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Пасха 2026

Захарова рассказала историю о пасхальном чуде с сухой веткой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в своем Telegram-канале необычной историей, случившейся накануне Пасхи. Об этом она написала 12 апреля.

Женщина рассказала, что каждый год наряжает так называемое «пасхальное дерево» — берет сухие ветки и развешивает на них расписные яйца. Эту традицию она, по ее словам, подсмотрела у восточных славян. Обычно материал находили на своем участке или в ближайших зарослях.

В этот раз подходящую рогатину обнаружили в куче срубленных еще год назад веток за домом. Сухой сушняк пролежал полгода, но неделю назад его решили использовать: поставили в кашпо и присыпали землей. А когда приехали через семь дней, произошло невероятное.

«О чудо — сухая палка дала почки, а из них выглядывают зеленые листья», — написала Захарова.

Дипломат признает, что, скорее всего, есть научное объяснение этому феномену, но добавляет: место чуду в жизни тоже есть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

