Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде

Дипломат ежегодно наряжает «пасхальное дерево» по традиции восточных славян, вешая на ветки писанки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Захарова рассказала историю о пасхальном чуде с сухой веткой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в своем Telegram-канале необычной историей, случившейся накануне Пасхи. Об этом она написала 12 апреля.
Женщина рассказала, что каждый год наряжает так называемое «пасхальное дерево» — берет сухие ветки и развешивает на них расписные яйца. Эту традицию она, по ее словам, подсмотрела у восточных славян. Обычно материал находили на своем участке или в ближайших зарослях.
В этот раз подходящую рогатину обнаружили в куче срубленных еще год назад веток за домом. Сухой сушняк пролежал полгода, но неделю назад его решили использовать: поставили в кашпо и присыпали землей. А когда приехали через семь дней, произошло невероятное.
«О чудо — сухая палка дала почки, а из них выглядывают зеленые листья», — написала Захарова.
Дипломат признает, что, скорее всего, есть научное объяснение этому феномену, но добавляет: место чуду в жизни тоже есть.
