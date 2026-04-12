Мария Захарова рассказала историю о пасхальном чуде

Захарова рассказала историю о пасхальном чуде с сухой веткой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в своем Telegram-канале необычной историей, случившейся накануне Пасхи. Об этом она написала 12 апреля.

Женщина рассказала, что каждый год наряжает так называемое «пасхальное дерево» — берет сухие ветки и развешивает на них расписные яйца. Эту традицию она, по ее словам, подсмотрела у восточных славян. Обычно материал находили на своем участке или в ближайших зарослях.

В этот раз подходящую рогатину обнаружили в куче срубленных еще год назад веток за домом. Сухой сушняк пролежал полгода, но неделю назад его решили использовать: поставили в кашпо и присыпали землей. А когда приехали через семь дней, произошло невероятное.

«О чудо — сухая палка дала почки, а из них выглядывают зеленые листья», — написала Захарова.

Дипломат признает, что, скорее всего, есть научное объяснение этому феномену, но добавляет: место чуду в жизни тоже есть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про секреты Пасхи от предков — что обязательно приготовить и чего нельзя делать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.