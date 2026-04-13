Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда

Светлана Стофорандова Журналист

Блогера приговорили к семи годам колонии за вывод денег за рубеж.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артема Чекалина взяли под стражу. Ему надели наручники и вывели из зала суда. Видео публикует 5-tv.ru.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 194 миллионов рублей. Осужденный спокойно выслушал приговор, заявив, что он ему понятен.

Чекалина признали виновным в организации незаконного вывода крупной суммы денег за рубеж. По версии следствия, с помощью поддельных документов он перевел более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Артем свою вину не признал. В последнем слове он настаивал на своей невиновности и просил суд учесть наличие троих детей и назначить ему условный срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще одной обвиняемой по этому делу выступала Лерчек. Но производство в отношении нее приостановлено из-за состояния здоровья блогера. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. С нее сняли меру пресечения в виде домашнего ареста.

13 апр
«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
13 апр
Экс-супруг Лерчек Артем Чекалин спокойно отреагировал на вынесенный приговор
13 апр
Артему Чекалину назначили штраф в 194 миллиона рублей
13 апр
Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж
13 апр
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
13 апр
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
11 апр
Бывший муж Лерчек попросил условный срок по делу о нелегальном выводе крупной суммы за границу
10 апр
Прокурор запросил 7,5 года колонии для бывшего мужа блогера Лерчек
6 апр
Отказано: брату Чекалина запретили защищать его в суде по делу о мошенничестве
27 мар
Артем Чекалин не знает, откуда у Лерчек деньги на новый бренд
+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.97
-0.87 90.01
-0.87
Последние новости

16:43
«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
16:40
Реализовали десятки тысяч сделок: что известно о задержанных фондовых мошенниках
16:38
«Мы будем апеллировать»: семья Артема Чекалина не согласна с приговором
16:35
Стало известно, с кем останутся дети Лерчек после приговора суда
16:32
От жесткой к гибкой: как изменились правила выплат пособий многодетным семьям
16:25
Спасение матери и ребенка в дагестанском селе Шайтли сняли на видео

Сейчас читают

Великое и ужасное: сквозь зубы, но сквозь санкции — Божена Рынска плачет
Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда
Слухи о «краже гениталий» привели к самосудам на Занзибаре
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео