Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи

Груз будет доставлен при посредничестве Азербайджана.
Россия доставит более 13 тонн гуманитарных грузов в Иран. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем канале в мессенджере MAX.
«Самолет Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз для иранцев», — говорится в сообщении ведомства.
Более 13 тонн медикаментов перешлют в Азербайджан. Там препараты передадут представителям правительства исламской республики.
Указание о доставке гуманитарной помощи дал президент России Владимир Путин. Поручил выполнение задачи авиации МЧС глава ведомства Александр Куренков.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин поблагодарил Алиева за помощь в доставке гуманитарных грузов в Иран. Так же он выразил признательность главе Эмиратов за поддержку россиян, находящихся сейчас в ОАЭ.
