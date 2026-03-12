Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Груз будет доставлен при посредничестве Азербайджана.

Фото, видео: © РИА Новости; MAX/МЧС России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Россия доставит более 13 тонн гуманитарных грузов в Иран. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем канале в мессенджере MAX.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставит гуманитарный груз для иранцев», — говорится в сообщении ведомства.

Более 13 тонн медикаментов перешлют в Азербайджан. Там препараты передадут представителям правительства исламской республики.

Указание о доставке гуманитарной помощи дал президент России Владимир Путин. Поручил выполнение задачи авиации МЧС глава ведомства Александр Куренков.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Путин поблагодарил Алиева за помощь в доставке гуманитарных грузов в Иран. Так же он выразил признательность главе Эмиратов за поддержку россиян, находящихся сейчас в ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
12 мар
Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
12 мар
Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены
12 мар
Гуманитарная катастрофа в Ливане: 700 тысяч беженцев, коллапс в больницах
12 мар
За ночь 4%: стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель
12 мар
Трамп заявил, что США победили Иран в первый час военной операции
12 мар
Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
12 мар
Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля
12 мар
ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА
12 мар
Пезешкиан: Иран готов к миру в обмен на репарации и гарантии от США
12 мар
Трамп заявил, что не знает про итоги расследования удара по иранской школе
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:56
Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
12:53
«Нацистская риторика»: Захарова о словах Зеленского про крымчан
12:39
Самые богатые люди планеты: кто вошел в десятку по версии Forbes в 2026 году
12:25
Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи
12:24
Семь человек пострадали при обрушении эстакады в Иркутске
12:22
Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Лижу озера синие»: Пригожин не оценил хайп SHAMAN
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео