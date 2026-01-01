Путин согласился со сравнением удара ВСУ по Хорлам с сожжением людей в Одессе

Сальдо: Путин согласен со сравнением теракта в Хорлах с сожжением людей в Одессе

В ходе доклада об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области президент РФ Владимир Путин согласился, что этот удар сопоставим по жестокости, бесчеловечности и цинизму с сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал глава региона Владимира Сальдо.

«Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года», — написал губернатор.

Сальдо отметил, что доложил президенту об атаке на мирных людей в Хорлах по телефону, а также отчитался о принимаемых мерах. Он подчеркнул, что списки всех погибших обязательно будут опубликованы.

По факту произошедшего в Хорлах в новогоднюю ночь Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Жертвами стали 24 человека, несколько десятков получили ранения. Администрация сельсовета ведет учет местных жителей и их гостей, чтобы определить точное количество погибших и пострадавших.

В данный момент шесть человек, в их числе дети, находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным Владимира Сальдо, после удара ВСУ по региону 19 человек остаются в медучреждениях.

