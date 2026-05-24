Иностранным журналистам показали поражающие элементы дронов ВСУ в ЛНР

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 104 0

Репортеры из 19 стран приехали в Старобельск, чтобы своими глазами увидеть последствия атаки на местный колледж и общежитие.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

В Луганскую Народную Республику, в Старобельск, прибыли иностранные журналисты. С ними встретилась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая рассказала подробности трагедии, а также показала поражающие элементы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших местный колледж и общежитие в ночь на 22 мая. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Омбудсмен собрала в ладонь шрапнель, которая была внутри киевских беспилотников, и продемонстрировала ее зарубежным СМИ.

По словам Лантратовой, во время поисково-спасательных работ ВСУ не прекращали попыток нанести еще удары по месту трагедии.

«Погиб 21 ребенок. Это очень страшно. Пострадали более 60», — сказала уполномоченный по правам человека в России.

Также в ходе общения с журналистами Лантратова задала вопрос о том, почему на месте террористической атаки ВСУ в ЛНР нет ни одного представителя западной прессы.

«Они просто боятся увидеть правду. Они ее не хотят видеть и не хотят ее слышать», — добавила Лантратова.

В пресс-туре участвуют более 50 представителей зарубежных СМИ, которые прибыли из 19 стран. Старобельск, в том числе, посетили корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen Махди Дирани, ирландский журналист Чей Боуз и представители австрийской телерадиокомпании ORF.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
24 мая
Журналист из Китая обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске
24 мая
«Это был преднамеренный удар»: ирландский журналист Чей Боуз о теракте в ЛНР
24 мая
«Цель ясна»: ливанский журналист рассказал, зачем едет на место теракта ВСУ в Старобельск
24 мая
Иностранные журналисты прибыли на место теракта ВСУ в Старобельске в ЛНР
24 мая
В ЛНР проходят похороны одной из погибших в результате теракта в Старобельске
24 мая
Более 50 иностранных журналистов выехали на место удара ВСУ в Старобельске
24 мая
Названы имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
24 мая
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
24 мая
В ЛНР объявили двухдневный траур по погибшим в Старобельске
23 мая
В Старобельске завершились поисково-спасательные работы после атаки ВСУ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

15:30
Мужчина выстрелил в 11-летнего уличного музыканта в Петербурге
15:12
Журналист из Китая обвинил Запад в игнорировании теракта в Старобельске
14:51
«Это был преднамеренный удар»: ирландский журналист Чей Боуз о теракте в ЛНР
14:25
Иностранным журналистам показали поражающие элементы дронов ВСУ в ЛНР
14:02
«Замажоренный Гамлет»: как культ статуса меняет театр, улицы и правила игры
13:38
«Дырявый зонтик НАТО»: Европа пугает себя «российской угрозой» и готовится к войне

Сейчас читают

Стала известна причина смерти мэра Нальчика Ахохова
Названы имена всех погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео