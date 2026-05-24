В Луганскую Народную Республику, в Старобельск, прибыли иностранные журналисты. С ними встретилась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая рассказала подробности трагедии, а также показала поражающие элементы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших местный колледж и общежитие в ночь на 22 мая. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Омбудсмен собрала в ладонь шрапнель, которая была внутри киевских беспилотников, и продемонстрировала ее зарубежным СМИ.

По словам Лантратовой, во время поисково-спасательных работ ВСУ не прекращали попыток нанести еще удары по месту трагедии.

«Погиб 21 ребенок. Это очень страшно. Пострадали более 60», — сказала уполномоченный по правам человека в России.

Также в ходе общения с журналистами Лантратова задала вопрос о том, почему на месте террористической атаки ВСУ в ЛНР нет ни одного представителя западной прессы.

«Они просто боятся увидеть правду. Они ее не хотят видеть и не хотят ее слышать», — добавила Лантратова.

В пресс-туре участвуют более 50 представителей зарубежных СМИ, которые прибыли из 19 стран. Старобельск, в том числе, посетили корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen Махди Дирани, ирландский журналист Чей Боуз и представители австрийской телерадиокомпании ORF.

