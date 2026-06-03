«Комфортный и премиальный кроссовер»: на ПМЭФ показали новую «Волгу»

Гости форума знакомятся с достоинствами флагманского российского автомобиля.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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На ПМЭФ показали новый автомобиль VOLGA К50
На ПМЭФ-2026 представили флагманский российский автомобиль класса кроссовер — Volga K50. О достоинствах машины 5-tv.ru рассказали глава бренда VOLGA Татьяна Фадеева и директор стратегии компании Михаил Хлопяк.
«Для нас это большое мероприятие, потому что вперые такой большой аудитории мы предоставляем наш автомобиль», — сказала Татьяна Фадеева.
Представленный на стенде Volga K50 оснащен мощным двухлитровым двигателем и восьмиступенчатой трансмиссией. Машина собрана на заводе в Нижнем Новгороде.
Помимо технического наполнения, глава марки также отметила статусность обладания такой машиной. Это автомобиль премиального класса, который может предложить покупателю вместительность класса «Д» и максимум комфорта в салоне как для семейных поездок, так и для бизнеса.
Бренд VOLGA намерен и дальше развиваться в сфере комфортабельных полноразмерных машин. Михаил Хлопяк также уточнил, что руководство компании рассчитывает на то, что ее продукция будет востребована в сфере такси и эксплуатации государственными структурами.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры кроссовера K50 на форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.
В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.
Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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