Только Россия: Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 52 0

Армия России делает все возможное для защиты стратегического объекта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Губернатор Запорожской области Балицкий: ЗАЭС невозможно передать другим странам

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) принадлежит России и не может быть передана под контроль Украины или других государств. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

«Могу сказать, будущее ее (ЗАЭС. — Прим. ред.) только в том, что она будет работать, и это Россия. Это никаким образом не может быть предметом договоренности, что это там часть Украины какая-нибудь, или Америки, или еще что-то. Для нас это вот так», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что сейчас стратегический объект находится под надежной защитой российских военных. Кроме того, власти региона полностью осознают потенциальные последствия в случае возможных ударов со стороны ВСУ.

«Мы отдаем себе отчет в тех последствиях, которые могут быть в результате разрушения. Еще раз подчеркиваю, это не ядерный взрыв. Это, возможно, какая-то зона отчуждения. Если не дай бог, что-то противник нанесет вот такое вот, скажем», — пояснил он.

По словам губернатора, российская сторона сделала все необходимое для того, чтобы станция продолжала стабильно функционировать и оставалась безопасным объектом исключительно мирного атома.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
ПМЭФ 2026
4 июн
«Продолжают развиваться»: генпрокурор РФ об отношениях с Абхазией
4 июн
«Переломили тенденцию»: число киберпреступлений в России снизилось на 30%
4 июн
Спрос выше, чем в Штатах: тысячи россиян захотели стать космонавтами
4 июн
Банк «РОССИЯ» направит ресурсы на развитие ГЧП и инвестиций в Калужской области
4 июн
Банк «РОССИЯ» и ОЭЗ «Алабуга» расширяют сотрудничество
4 июн
Мурашко: Россия имеет готовую вакцину от нового штамма Эболы
4 июн
Ковальчук: Китай проявил интерес к научному центру на базе реактора «ПИК»
4 июн
Глава Костромской области Ситников рассказал о конкуренции инвесторов за льготные участки
4 июн
Пиво вернется на стадионы? Дегтярев высказался о юридическом аспекте вопроса
4 июн
Устойчивая и независимая: на ПМЭФ обсудили будущее экономики России
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.34
0.78 85.12
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:54
Добровольно уйти не могли: экс-следователь о странностях в исчезновении Усольцевых
16:53
Вылитый Артем: подписчики Лерчек усомнились в том, кто отец ее младшего сына
16:49
«Россети» и «Росатом» закрепили долгосрочные планы сотрудничества
16:44
«Зла не существует»: Дюжев про отрицательных героев в кино
16:38
Банк «РОССИЯ» и Совет министров Республики Крым развивают сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере
16:35
Только Россия: Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
«Бюджетный баланс будет обеспечен»: Силуанов оценил финансы РФ
«Постоянная задача»: Любимова о возобновлении культурных обменов РФ и США
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео