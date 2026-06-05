«Маятник истории качается»: Кнайсль заявила о завершении эпохи глобализации

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Многие говорят о разделении мира на отдельные экономические и политические центры, однако эта тенденция была ожидаема.

Кнайсль заявила о завершении эпохи глобализации — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
ПМЭФ 2026

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: эпоха глобализации завершилась еще 15 лет назад

Эпоха мировой глобализации завершилась уже давно, а нынешние процессы фрагментации стали закономерным продолжением истории. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, о завершении глобализации стало понятно еще около 15 лет назад. Кнайсль отметила, что теперь многие говорят о разделении мира на отдельные экономические и политические центры, однако для нее эта тенденция не стала неожиданностью.

«Сейчас все говорят о фрагментации. Для меня уже 15 лет назад стало совершенно ясно, что глобализация закончилась. И маятник истории всегда качается с одной стороны на другую», — пояснила она.

Также Кнайсль высказалась о семье и традиционных ценностях. По ее мнению, в эпоху, когда многое считается допустимым, люди во многих странах, наоборот, все чаще обращаются к более консервативным взглядам. Бывшая глава австрийского МИД считает, что такие изменения укладываются в общую логику исторического развития.

«Меня не удивляют происходящие тенденции. Это, я бы сказала, логическое развитие истории», — заключила Кнайсль.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. На форуме обсуждают ключевые вопросы экономики, инвестиции, финансовую политику, технологическое развитие, поддержку предпринимательства и новые модели роста.

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