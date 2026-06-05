Лихачев: к 2035 году Северный морской путь будет работать круглый год

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Специалисты решат проблему с навигацией в зимний и весенний периоды.

Видео: как увеличится объем грузоперевозок по СМП

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Глава «Росатома» Лихачев: к 2035 году перевозки по СМП будут круглогодичными

«Росатом» планирует в период с 2031 по 2035 год перейти к круглогодичной перевозке грузов по Северному морскому пути (СМП) на основе караванного принципа. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на сессии «Новые горизонты глобальной логистики и логистический контур Арктики» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы «Росатома», самыми сложными сезонами для навигации традиционно считаются зимний и весенний. Однако к 2035 году эта проблема должна быть решена, ведь госкорпорация ставит перед собой цель нарастить объем грузоперевозок по Северному морскому пути до 150 миллионов тонн в год.

«Мы должны быть готовы к взрывному росту перевозок по этой магистрали минимум в два раза. Мы должны в любой момент иметь такой триггер, который нас переключает с целевого сценария, реализуемого на сегодняшний день, на сценарий кратно более амбициозный в силу востребованности международной», — подчеркнул Лихачев.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и традиционно становится одной из ключевых деловых платформ страны. Основная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», которая сосредоточена на поиске практических решений для экономики, изменяющейся под воздействием глобальной нестабильности, технологических изменений и перестройки международных отношений.

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Тема:
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