Мирзиёев: необходимо создать единую платформу развития человеческого капитала

Необходимо создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала для России и Узбекистана. С таким предложением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, этот сервис должен объединить образование, профессиональную подготовку и рынок труда.

«Предлагаем создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала. Ее задача — связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда», — сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что обучающие онлайн-сервисы могут стать эффективным механизмом сотрудничества двух стран. Их запуск позволит молодым людям получать необходимые знания даже в отдаленных районах.

«Эффективным механизмом сотрудничества в этой сфере могло бы стать обучающие онлайн-сервисы, запуск которых позволит молодым людям получать необходимые знания даже в самых отдаленных районах. Это кардинально изменит модель трудовой мобильности и выведет ее организацию на качественно новый уровень», — заявил он.

По словам Мирзиёева, в такую систему могут войти образовательные программы, языковые и IT-курсы, поддержка молодых предпринимателей и доступ к работодателям. Для молодежи это станет понятным маршрутом в новой экономике, для бизнеса — возможностью работать с базой подготовленных кадров, а для университетов и колледжей — способом ориентироваться на реальный спрос рынка.

«В этой системе могут быть объединены образовательные программы, языковые и IT-курсы, поддержка молодых предпринимателей и доступ к работодателям. Для молодежи это будет понятный маршрут новой экономики, для бизнеса — доступ к базе подготовленных кадров, для университетов и колледжей — связь с реальным спросом рынка, для Узбекистана и России — долгосрочная инвестиция, и это самое главное, в нашу высшую ценность — в людей», — подчеркнул президент Узбекистана.

Мирзиёев также предложил начать формирование совместной цифровой экосистемы России и Узбекистана. Она может включать сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости и развитие продуктов на основе искусственного интеллекта.

По словам главы республики, цифровизация становится одним из ключевых направлений сотрудничества. Он отметил, что теперь инфраструктура — это не только дороги, трубопроводы и линии электропередачи, но и цифровые платформы.

«Перспективным направлением сотрудничества безусловно является цифровизация, которая становится новым языком экономики. Если раньше инфраструктура означала дороги, трубопроводы и ЛЭП. То сегодня это, прежде всего, цифровые платформы», — заявил Мирзиёев.

Президент Узбекистана добавил, что цифровые платформы создают вокруг себя целые экосистемы: рабочие места, логистику, платежные сервисы и новые экспортные возможности. Узбекский бизнес, по его словам, активно развивает цифровые решения и открыт к технологическому партнерству.

В качестве примера Мирзиёев привел российские маркетплейсы и цифровые сервисы. По его словам, за последние несколько лет продажи узбекских товаров через такие каналы выросли в 3,5 раза и превысили полтора миллиарда долларов.

«Объем продаж наших товаров за последние несколько лет вырос в три с половиной раза, достигнув, как уже было сказано, более полутора миллиардов долларов. Это, я думаю, хороший результат. И это хорошая перспектива нашей совместной будущей работы», — отметил он.

Мирзиёев подчеркнул, что при развитии технологий важно не забывать о человеке, ради которого и должны проводиться такие изменения.

«В то же время погоня за цифровизацией важно помнить, что в основе любых преобразований всегда находится человек», — заключил президент Узбекистана.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

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