Экстремальный парашютный прыжок ко Дню России состоялся в Москве

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 49 0

Свободное падение продолжалось до критической отметки около 100 метров, что соответствует уровню 22-го этажа.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День России

Профессиональный спортсмен-экстремал Сергей Бойцов совершил парашютный прыжок с башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити» в российской столице. Акцию провели в преддверии Дня России и в поддержку Международного фестиваля молодежи 2026 года.

Бойцов прыгнул с высоты 338,8 метра. Перед стартом он развернул российский триколор, после чего активировал цветной дым и начал снижение. Организаторы назвали его прыжок первым официальным бейс-прыжком со здания с дымовой шашкой в России.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Как рассказал Бойцов, для него этот прыжок стал не только экстремальным трюком, но и символом стремления к новым целям. По словам спортсмена, он хотел напомнить молодым людям о смелости, дисциплине, трудолюбии, поддержке и умении работать в команде.

«Для меня каждый прыжок — это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти. Именно такие качества, как смелость, трудолюбие, дисциплина, взаимная поддержка и умение работать в команде, всегда отличали нашу страну и ее людей», — отметил спортсмен.

Он также подчеркнул, что ему близка идея фестиваля и его девиз «Следуй за мечтой». По мнению Бойцова, молодежь во всем мире объединяет желание развиваться, открывать новые возможности и менять жизнь вокруг себя.

Как проходила подготовка к прыжку

Подготовка к прыжку заняла около двух недель. Спортсмен тренировался в небе, прыгал с самолетов и воздушного шара, изучал погодные условия, проверял парашютное оборудование и специальный костюм — трексьют.

Главной сложностью стала архитектура башни «Меркурий». Из-за ступенчатой формы здания безопасных участков для свободного падения было мало, а плотная застройка «Москва-Сити» оставляла только один подходящий коридор для полета.

Отдельно специалисты рассчитывали направление ветра на разных высотах. Также учитывался черный стеклянный купол под траекторией снижения, который мог визуально искажать расстояние до земли.

К подготовке площадки привлекли промышленных альпинистов. Спортсмена перед прыжком страховал мастер спорта по альпинизму Владимир Мурзаев. Старт назначили на 4:30 утра, так как в это время ветер обычно слабее, а рядом почти нет прохожих.

Свободное падение продолжалось до критической отметки около 100 метров, что соответствует уровню 22-го этажа. После этого Бойцов раскрыл купол, выполненный в цветах российского флага, и успешно приземлился. Из-за мер безопасности зрителей на площадку не допустили.

Чем известен Сергей Бойцов

В будущем Сергей планирует установить мировой рекорд и совершить прыжок с теплового аэростата на границе космоса — с высоты 11-12 километров. Это достижение он также намерен приурочить к Международному фестивалю молодежи.

Сергей Бойцов — один из известных российских спортсменов в экстремальном парашютном спорте. Он первым в мире в 2024 году совершил затяжной прыжок с 87-го этажа «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, самого высокого здания Европы.

Международный фестиваль молодежи 2026 года соберет в Екатеринбурге десять тысяч молодых лидеров, предпринимателей, ученых, спортсменов, представителей креативных индустрий и общественных организаций из 190 стран. Организаторами выступают Росмолодежь и правительство Свердловской области, оператором события является Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, каскадеры Международной академии трюка показали невероятные номера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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