Опубликовано видео, как БПЛА «Молния-2» уничтожает пункт управления дронами ВСУ

Российский беспилотник «Молния-2» ударил по пункту управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские БПЛА не оставляют противнику шансов. Это направление сегодня развивается стремительно, что замечают и сами военнослужащие.

«На СВО подписал контракт в декабре 2025-го... Понравилось направление... управление беспилотниками, сейчас активно развивается это все, решил попробовать себя в новой сфере», — поделился своей историей оператор «Молнии» с позывным «Питер».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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