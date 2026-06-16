Как удар молнии! Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 45 0

Российский БПЛА «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как БПЛА «Молния-2» уничтожает пункт управления дронами ВСУ

Российский беспилотник «Молния-2» ударил по пункту управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские БПЛА не оставляют противнику шансов. Это направление сегодня развивается стремительно, что замечают и сами военнослужащие.

«На СВО подписал контракт в декабре 2025-го... Понравилось направление... управление беспилотниками, сейчас активно развивается это все, решил попробовать себя в новой сфере», — поделился своей историей оператор «Молнии» с позывным «Питер».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
16 июн
Российские артиллеристы уничтожают склады боеприпасов ВСУ в Константиновке
16 июн
«Тор-М2» уничтожил разведывательные и ударные дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 июн
ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР
15 июн
Российский танк наносит удар! Лучшее видео из зоны СВО
15 июн
«Князь Вещий Олег» обнаружил «опорники» ВСУ в Запорожье. Лучшее видео из зоны СВО
15 июн
«Дальше уже легче»: в ВС РФ рассказали о трудностях в боях за Константиновку
14 июн
ВС РФ вышли на северо-западные окраины Красного Лимана
14 июн
«Ставили точку в завершении любого конфликта»: как прошла встреча Путина со штурмовиками
14 июн
Занимаем укрытие за укрытием: как идут бои в Константиновке
12 июн
ВС РФ уничтожают окруженных в котле Константиновки украинских боевиков
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.45
0.54 83.80
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:14
Боец UFC Топурия сломал глазницу в поединке с Гэтжи
8:12
В Казань прибыли первые участники саммита Россия-АСЕАН
8:10
Какие признаки говорят, что печень уже не справляется? Проверьте себя за минуту
8:09
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона над регионами России
8:00
Особенно важен белок: сколько раз в день лучше всего есть людям после 55 лет
7:44
У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: мира еще нет, а низкие запасы нефти уже есть
Семейную ипотеку с 1 июля могут разделить на три категории
Слово из трубки: зачем люди говорят «алло» по телефону и кто начал это делать
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео