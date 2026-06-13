Ольга Бузова показала травмированную ногу после экстренной операции

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фотографию травмированной ноги после успешно проведенной экстренной операции. Снимок артистка разместила на своей странице в социальной сети.

«Пока так. Ночь прошла беспокойно. Спасибо всем за слова любви и поддержку», — написала Ольга Бузова.

Также экс-ведущая «Дома-2» призналась, что чувствует себя отвратительно. Но, кажется, больше всего исполнительница хитов «Мало половин» и «Водица» переживает о том, что не может в настоящее время работать, а также сама о себе позаботиться.

«Стараюсь принять то, что случилось», — добавила телеведущая.

Накануне Ольгу Бузову экстренно госпитализировали в Москве. Выяснилось, что артистка упала в душе и повредила ногу. Ее экстренно доставили в больницу и прооперировали. Позже пиар-директор Бузовой Антон Богославский сообщил, что из-за травмы певица вынуждена отменить концерт в Ростове-на-Дону. Мероприятие перенесли на конец лета — 6 августа.

Ранее Бузова вышла на связь с поклонниками и рассказала подробности инцидента. Кроме того, телеведущая обратилась к врачам и поблагодарила их за помощь.

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