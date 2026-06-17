«Ураган» пронесся по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Уничтожена живая сила и техника неприятеля.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы РСЗО «Ураган» на краснолиманском направлении СВО

Расчет РСЗО «Ураган» ударил по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Мощный залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами с расстояния свыше 20 километров позволил уничтожить все выявленные цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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