Десант оттачивает навыки штурма на мототехнике. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Военнослужащие отрабатывают целый ряд задач: от внезапных рейдов по тылам противника до оперативной доставки боеприпасов и эвакуации раненых.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как десантники тренируются в зоне СВО

Минобороны России показало, как тренируются штурмовые подразделения Ульяновских десантников в тыловом районе зоны проведения спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Штурмовики отрабатывают целый ряд задач: от внезапных рейдов по тылам противника до оперативной доставки боеприпасов и эвакуации раненых.

Тренировка проходит в обстановке, максимально приближенной к боевой — наши бойцы ведут огонь из движущейся техники, используя автоматы и пулеметы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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