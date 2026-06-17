Жара, ливни и пожары: каким будет лето 2026 года в России

Лето 2026 года в России будет жарким с резкими погодными контрастами

Лето 2026 года в России, по предварительным оценкам синоптиков, будет непостоянным. В одних частях страны ожидается устойчивое тепло и периоды жары, в других температура может оказаться ниже привычных значений.

Отдельное внимание метеорологи обращают на возможные засухи, грозы, ливни и рост пожарной опасности. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Когда придет главная жара

В европейской части России лето обычно начинается с постепенного потепления. Температура растет от начала июня к его последним дням, а самый жаркий период чаще всего приходится на середину июля. В 2026 году, по словам специалистов, уже весной начали формироваться условия для усиления зноя в ряде регионов.

«Горячие воздушные массы поступают со стороны Ирана, что приводит к аномальному росту температур в ряде регионов — Астрахани, Волгограде, Воронеже, Москве, Екатеринбурге и Поволжье. При сохранении этой тенденции процесс будет усиливаться», — отметил в беседе с «Известиями» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

По многолетним наблюдениям, наиболее прогретым временем лета остается середина июля. После дня летнего солнцестояния воздух еще долго сохраняет накопленное тепло, поэтому пик температур наступает не сразу после 22 июня, а позже.

«Наиболее теплый период обычно наблюдается с 16 по 23 июля, когда устанавливаются устойчиво высокие температуры. Так, среднемесячная температура июля в Москве составляет +19,7 градуса. Август уже ближе к июню: средняя температура воздуха в этом месяце — +17,6 градуса», — отметил синоптик.

При этом июль не всегда означает только сухую жару. В столичном регионе именно этот месяц часто становится самым влажным: вместе с высокими температурами приходят грозы, сильные дожди и духота.

«В июле в столице в среднем выпадает около 84 мм осадков, тогда как в июне этот показатель составляет 77 мм, поэтому июль можно назвать самым „сырым“ месяцем, когда наблюдаются не только жаркая погода, но и грозы, ливни и высокая влажность», — сказал он.

Москва и Петербург: тепло будет разным

В Москве июнь обычно разгоняется постепенно: начало месяца заметно прохладнее его финала. По словам Анатолия Цыганкова, средняя температура июня в столице составляет +17,3 градуса, но внутри месяца разница ощутима: к 30 июня становится почти на три градуса теплее, чем в первые дни.

«В Москве средняя температура июня составляет +17,3 градуса. В течение месяца она постепенно повышается — примерно с +15,8 градуса в начале до +18,9 градуса к концу, то есть 30 июня оказывается почти на 3 градуса теплее, чем 1 июня», — отметил метеоролог.

По предварительным данным сервиса «Яндекс. Погода», в Москве и Подмосковье в июне ожидается около +19…+24 градусов. В июле температура может держаться в пределах +23…+25 градусов, а в августе — около +20…+23 градусов. При этом июль может оказаться самым дождливым месяцем: прогнозируется примерно 13 дней с осадками.

В Санкт-Петербурге лето, как правило, мягче и прохладнее. На погоду влияет близость Балтийского моря, а циклоны чаще приносят ветер, облачность и осадки. В июне в городе ожидается около +16…+20 градусов, в июле — +20…+23 градуса, а в августе — +17…+21 градус.

Где возможны температурные аномалии

Сезонный прогноз по России выглядит неоднородным. В июне температура выше климатической нормы возможна в Центральной России, Черноземье, Поволжье, на юге страны, Урале и Северном Кавказе. В числе регионов, где вероятно заметное тепло, называются Москва, Тверь, Ярославль, Владимир, Тула, Курск и Белгород.

В Центральной России дневные температуры местами могут приближаться к +27…+30 градусам. Ночи при этом тоже могут стать теплее обычного, без выраженного охлаждения.

На Дальнем Востоке картина может быть иной. В Приморье и на Сахалине в июне возможны температуры ниже нормы. Более прохладный фон также не исключен в Иркутске, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Якутске.

В июле превышение климатической нормы вероятно в Центральном и Южном федеральных округах. В августе более теплая погода может закрепиться в Тыве, Якутии, на Алтае, западе Магаданской области и севере Хабаровского края. При этом на севере Урала и востоке Северо-Запада возможен более холодный сценарий.

Синоптики подчеркивают: сезонные прогнозы остаются предварительными. Для поездок и отдыха погоду лучше уточнять за семь-десять дней, когда уже понятна реальная атмосферная обстановка.

Сочи, Анапа и Крым: когда ждать курортное тепло

На юге европейской части России лето начинается раньше, чем в центральных регионах. В Краснодаре, Анапе и Сочи устойчивое тепло нередко устанавливается уже во второй половине апреля, когда среднесуточная температура несколько дней держится выше +15 градусов.

На курортах Черного моря днем обычно бывает около +24…+28 градусов, ночью — не ниже +18…+20. Самым жарким месяцем традиционно становится июль: воздух часто прогревается до +28…+32 градусов, а в периоды сильного зноя — до +35.

По данным «Яндекс. Погоды», в Анапе и Сочи в июне ожидается около +21…+25 градусов, в июле — +25…+28, в августе — +26…+28. В Крыму в июне прогнозируют +24…+28 градусов, в июле — +25…+30, в августе — +24…+29.

В центральной части страны устойчивое лето обычно приходит позже — в середине или конце мая. В северных и восточных регионах этот переход может сдвигаться уже на начало июня, поскольку после зимы воздух прогревается медленнее.

Когда можно будет купаться

Купальный сезон зависит не только от температуры воздуха, но и от прогрева воды. Формального единого порога нет, однако метеорологи ориентируются на значения, при которых вода становится достаточно теплой хотя бы для короткого купания.

В Средней полосе России сезон часто начинают после Троицы. В 2026 году праздник приходится на 31 мая, поэтому условной датой старта можно считать 1 июня. Но для полноценного плавания вода к этому моменту обычно еще прохладная.

«Официальным же началом купального сезона считается период, когда температура воды достигает +16… +17 градусов. Однако при таких значениях речь идет скорее о кратковременном окунании, а не о полноценном плавании, поэтому в Московском регионе открытие сезона обычно ожидается не раньше середины июня», — пояснила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Минимально комфортной для купания обычно считают воду около +18…+20 градусов, а для большинства отдыхающих приятной становится температура примерно +22 градуса.

На Черном и Азовском морях вода прогревается раньше. При хорошей погоде первые купания возможны уже в мае, но устойчиво теплый сезон обычно начинается в начале или середине июня. По данным «Яндекс. Путешествий», в начале сезона вода может прогреваться до +21…+24 градусов, в июле — до +24…+27, а в августе — до +25…+28.

Балтийское море прогревается заметно медленнее. В июне вода там часто остается в пределах +15…+18 градусов. Более подходящие условия обычно складываются ближе к середине лета, а лучшим временем для отдыха на Балтике традиционно считают август. Даже в жаркое лето вода там редко бывает теплее +24 градусов.

Где вырастет риск природных пожаров

Еще одна важная особенность лета-2026 — риск засухи и природных пожаров. По данным Гидрометцентра, пожароопасный сезон в России стартовал 1 апреля. Уровень угрозы рассчитывается по классу пожарной опасности: в него входят температура воздуха, количество осадков и другие погодные показатели.

«Сейчас применяется метеорологический метод: анализируются температура воздуха, количество осадков за определенный период и на этой основе рассчитываются коэффициенты пожарной опасности. Это напрямую связано с природными факторами», — пояснил специалист.

При этом погода — не единственная причина пожаров. По словам метеоролога, основной фактор по-прежнему связан с действиями людей: непотушенными окурками, палом сухой травы и кострами в запрещенных местах.

В июне наиболее сложная ситуация ожидается в Саратовской, Оренбургской и Самарской областях, на юге Башкортостана, в Челябинской и Курганской областях, центре и востоке Красноярского края, республиках Алтай и Тыва, Забайкалье, Якутии, Магаданской области и центральной части Камчатского края.

В июле высокая и чрезвычайная пожарная опасность может появиться в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми, на севере Иркутской области и в Красноярском крае. Риски сохранятся в Тыве, Якутии, Челябинской области и на Камчатке.

В августе зона внимания сместится в Липецкую, Воронежскую, Тамбовскую, Саратовскую и Волгоградскую области, а также в Краснодарский край. Опасность также сохранится на юге Сибири, в Забайкалье и Якутии.

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