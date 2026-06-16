За утро силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, летящих на Москву

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 133 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Перехваченные над Москвой беспилотники

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

За утро силами ПВО России было перехвачено 35 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил глава города.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трое механизаторов погибли во время проведения сельскохозяйственных работ в поле в Брянской области в результате атаки украинского беспилотника.

Также 5-tv.ru писал о том, что ракетная опасность была объявлена в шести регионах России: Татарстане, Чувашии, а также Ульяновской, Пензенской, Орловской и Воронежской областях. При объявлении такой угрозы необходимо найти укрытие в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в ванной или кладовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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