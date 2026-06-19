Работают российские зенитчики! Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 36 0

Военнослужащие поста воздушного наблюдения эффективно поражают ударные и разведывательные дроны ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео работы зенитчиков на добропольском направлении СВО

Минобороны России показало кадры работы военнослужащих поста воздушного наблюдения на добропольском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики эффективно поражают ударные и разведывательные дроны ВСУ — «Хорнет», «Лелека» и другие. Бойцы используют зенитно-ракетные комплексы, пулеметы и стрелковое оружие, а также дроны-перехватчики «Елка».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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