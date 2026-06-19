«Панцирь-С» уничтожает дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты постоянно меняют позиции.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Опубликовано видео, как «Панцирь-С» уничтожил дрон ВСУ
ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
В распоряжении комплекса — 12 зенитных ракет и две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом на 1400 выстрелов.
Расчеты постоянно меняют позиции и способны всего за десять секунд перейти из дежурного в боевой режим.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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