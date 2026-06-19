На саммите ЕС так и не выбрали переговорщика для диалога с Россией

Евросоюз не смог выбрать единого переговорщика для диалога с Россией. Выдвинуть представителя от стран Запада предложила премьер Италии Мелони.

Ранее она заявляла, что посредником должен стать представитель одной из небольших европейских стран. На роль кандидатов рассматривались президент Финляндии Александр Стубб и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Консенсуса однако не достигли, при этом встреча завершилась традиционным призывом к немедленному перемирию.

Тем временем президент России Владимир Путин с сомнением относится к идее посредничества Европы.

«Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны ЕС, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт? Фактически втягиваются в боевые действия. Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет?» — говорил президент на встрече с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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