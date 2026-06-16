Как помочь питомцу пережить грозу: советы ветеринара для собак и кошек

Громкие раскаты грома, вспышки молний и изнуряющая жара — все это может стать настоящим испытанием для домашних питомцев. Одни животные впадают в панику от каждого раската, другие тяжело переносят высокие температуры и рискуют получить тепловой удар.

Чтобы лето не обернулось проблемами со здоровьем, владельцам важно знать простые, но эффективные способы защиты своих любимцев.

Подробнее обо всем эксклюзивно 5-tv.ru рассказала ветеринар, ведущий терапевт и диетолог, постоянный спикер Национальной ветеринарной конференции Светлана Селицкая.

Как помочь питомцу в грозу

www.globallookpress.com/Konrad Wothe

Многие животные сильно боятся грозы из-за грома, как и других резких громких взрывов, типа петард и салюта. Тут поможет наличие укромного места, где животное сможет спрятаться и успокоиться.

Собаку можно отправить туда по команде, дать игрушку с лакомством типа лизательных ковриков или головоломок, или просто особенно интересные. А кошке обустроить домик в тихом уголке.

Вообще, многое зависит от реакции хозяина, поэтому, когда он сам подскакивает, пугается, кричит, то собака или кошка тоже испугаются. И желательно с раннего возраста начать приучать питомцев к громким звукам по нарастающей и тренировать собственное спокойствие.

«Если же у вас питомец с шумовыми фобиями, то нужно знать, что есть успокоительные, но назначать их обязательно должен врач. Если же реакция очень частая и фобий много, то тут уже потребуется помощь зоопсихолога», — отметила Селицкая.

Также в грозу важно закрыть шторы, чтобы питомец не пугался от вспышек молний.

«А еще сейчас есть в наличии специальные устройства, которые надеваются на уши, — что-то типа наушников-шлема, которые позволяют уменьшить шумовую нагрузку для чувствительных животных. И, соответственно, если мы знаем, что по прогнозу ожидается сильная гроза, то заблаговременный прием успокаивающих препаратов даст куда как лучший эффект, чем в моменте, так как им нужно время. Хорошо, если у питомца будут отвлекающие его игрушки, лакомства, если будет рядом спокойный хозяин», — подытожила ветеринар.

Как помочь питомцу пережить жару

www.globallookpress.com/Dinendra Haria

Грозы зачастую сопровождает жара, в которую питомцам тоже понадобится помощь. Самая лучшая — это профилактика.

«Очень тщательно надо выбирать время для прогулок, сократить дневные выгулы, перенеся их на раннее и на позднее время, когда сильной жары, прямых солнечных лучей уже нет. Следует выбирать тенистые места для прогулок, меньше передвигаться на открытых участках. А животным, которые активно бегают, сократить дрессировочную часть и вынужденный бег. Оставить только пассивную часть физической нагрузки, которую питомец хорошо переносит», — объясняет ветеринарный врач.

А молодых и гиперактивных питомцев надо останавливать, если они вдруг решат выплеснуть энергию — в жару им это на пользу точно не пойдет.

Также ни в коем случае нельзя оставлять животное в машине даже на короткие промежутки времени. Если жара очень сильная и есть необходимость передвигаться на длительное расстояние, обязательно запланируйте остановки с заходом по возможности в помещение, где есть кондиционер, чтобы питомец мог передохнуть.

«Особенно это критично для брахицефал — собачек с укороченной мордочкой», — заметила эксперт.

По возможности при жаре животных с длинной и густой шерстью стоит отвести на груминг, особенно когда она еще и постоянно запутывается вплоть до колтунов. Важно, чтобы его вычесали профессионально, так как при густых подшерстке и шерсти может быстрее случиться тепловой удар.

«Если порода предназначена для стрижки, то рассмотрите вариант более короткой на жаркое время. И на прогулки обязательно берите с собой бутылочку воды, чтобы питомец мог попить, чтобы при необходимости можно было полить его водой», — советует ветеринар.

Также для собак есть охлаждающие попоны. Их можно использовать в том случае, когда невозможно установить необходимое время выгула, либо идет выезд с собакой в регионы, где точно будет почти все время жаркая температура. А еще — для животных, которые плохо переносят жару.

С кошками же все проще. Чаще всего они не склонны к высокой активности и содержатся в помещениях, поэтому поддержание температуры в месте их обитания в жару решается с помощью кондиционеров. Или создания укромных мест, где кошка может поменять температурный режим и уйти от прямых солнечных лучей.

«И ни в коем случае не запирайте кошку на балконе либо в каком-то другом маленьком душном помещении. Чаще всего в ванных комнатах им можно создать естественную прохладу, достаточно просто убрать коврики с пола, чтобы кошка имела возможность полежать на плитке или запрыгнуть в ванну и там охладиться», — советует Светлана Селицкая.

Если у кошки густая длинная шерсть, то в случае жары можно рассмотреть вариант стрижки, но тщательно взвесив все за и против, так как обычно это очень большой стресс для питомца. Плюс от стрижки портится качество шерсти, и дальше она будет, скорее всего, склонна к образованию колтунов.

С грызунами все еще проще, чем с кошками: при жаре достаточно переставить клетку в укромное прохладное место и не забывать наливать в поилки свежую воду.

В случае отъезда особенно важно, чтобы у животного был достаточный запас и еды, и воды. Поэтому поилку лучше поставить дополнительную.

Как распознать тепловой удар у питомца

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Среди симптомов теплового удара:

учащенное дыхание;

слабость;

животное стремится прилечь или остановиться во время прогулки;

покраснение языка и слизистых.

слишком беспокойное состояние сменяется апатией.

На этапе этих симптомов нужно уже насторожиться и срочно сменить место дислокации, например, переместиться в тень, но лучше — в помещение с кондиционером, создать эффект веера. При наличии бутылки с водой можно смочить тряпочку и обтереть питомца.

«Если животному в течение нескольких минут не становится лучше, важно обратиться в клинику, так как симптомы могут нарастать и вплоть до гибели. Особенно критично это для животных-брахицефалов, у них даже короткие эпизоды перегрева при жаре могут закончиться печально», — подчеркнула эксперт.