Грядки заливает водой: что срочно делать на огороде во время затяжных дождей

В Москву пришли проливные дожди с грозами. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся несколько дней. Для газонов и кустарников такие условия не страшны, а слизни в восторге от погоды.

Однако овощные культуры могут серьезно пострадать. Как защитить урожай и что нужно обязательно сделать в огороде в период дождей — в материале 5-tv.ru.

Чем опасны затяжные дожди для огорода летом

Как спасти урожай от затяжных дождей, что нужно сделать на огороде. Фото: 5-tv.ru

Когда земля перенасыщается влагой, корневая система задыхается без кислорода. Начинается закисание грунта, корни подгнивают. Кроме того, дожди вымывают питательные вещества, и почва временно становится беднее.

А главная беда — влажная среда провоцирует вспышки грибковых и бактериальных инфекций: фитофтора, мучнистая роса, корневая гниль — вот что угрожает грядкам.

Первая помощь огороду в период ливней

Как спасти урожай от затяжных дождей, что нужно сделать на огороде. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Регулярно рыхлите — но не сразу после дождя

Агрономы советуют аккуратно рыхлить междурядья на глубину пять-семь сантиметров. Это восстанавливает доступ воздуха к корням, помогает влаге испаряться и предотвращает образование плотной корки на поверхности.

Нельзя ходить по размокшей земле и браться за рыхление в первый же день после ливня — дайте почве хотя бы немного подсохнуть.

Поднимайте плоды и ягоды с мокрой земли

Все, что лежит на сырой земле, быстро загнивает. Под плоды томатов, кабачков и под ягоды клубники нужно подложить солому (она продается в мешках), доски, фанеру или куски нетканки. Для земляники удобно использовать пластиковые опоры, которые можно найти в садовых центрах.

Мульчирование

Опилки, кора и щепа защищают почву от размывания и не дают расти сорнякам. Однако при сильном переувлажнении их лучше временно убрать, так как мокрая органика может способствовать развитию гнили.

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Кроме того, свежие опилки могут закислять почву, поэтому их лучше использовать перепревшими.

Проветривайте и не закрывайте теплицу

В дождливую погоду в закрытой теплице быстро развивается мучнистая роса. Проветривайте как можно чаще, удаляйте лишние листья, чтобы растения «дышали».

В дожди эффективнее поставить в теплице вентилятор, но он должен работать при открытых дверях и форточках, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и удаление влажного. Если просто гонять воздух внутри, конденсат не уйдёт и риск гнили сохранится.

Сделайте отвод воды — дренажные канавки

Между грядками прокопайте неглубокие траншеи — лучше специальной дренажной лопатой с узким лезвием. Если грядки невысокие, углубите междурядья или дорожки, чтобы вода уходила туда. Идеальный вариант — вывести канавку за пределы огорода.

Накрывайте пленкой

Спасти грядки от затяжных ливней может только полиэтиленовая пленка. Установите дуги и натяните пленку на время дождей. Нетканые укрывные материалы в такой ситуации менее эффективны, так как они пропускают влагу.

Однако они могут защитить растения от механического повреждения каплями и создать микроклимат, но для полной защиты от ливней лучше использовать пленку.

Впрочем, сама эксперт признается, что «не будет защищать — пусть проливают, растения уже большие». Но для теплолюбивых культур — томатов, баклажанов, огурцов — защита необходима.

Огурцы, кабачки и помидоры: как спасти урожай от проливных дождей на огороде

Как спасти урожай от затяжных дождей, что нужно сделать на огороде. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Помидоры после ливня

Чтобы защитить томаты в открытом грунте, можно соорудить мини-парник, накрыв кусты пленкой. Обязательно рыхлите почву, чтобы влага уходила быстрее. Для профилактики фитофторы используйте биопрепараты.

Помочь с опылением огурцам

С огурцов нужно удалить все поврежденные листья и завязи — это остановит распространение гнили. Против мучнистой росы помогут только фунгициды, народные методы в сырую погоду бессильны.

Поскольку насекомые-опылители в дождь не летают, придется работать кисточкой или ватной палочкой: переносите пыльцу с мужских цветков на женские. И, конечно, не забывайте рыхлить почву.

Гигиена и подкормка кабачков

Под каждый плод кабачка и под листья подложите доску, фанеру или солому, чтобы они не касались земли. Желтые листья и подгнившие кабачки сразу удаляйте. У подросших плодов можно оборвать цветок, а место среза присыпать золой — это защитит от гнили.

Подкормите кабачки комплексным удобрением с микроэлементами либо настоем золы с двойным суперфосфатом. Кабачки, огурцы и тыкву лучше выращивать через рассаду, а в дождливые периоды делать временные пленочные укрытия. Удобнее всего сажать их на холмиках, в компостных кучах или прямо в бочках.

Что делать, если огород уже затопило от проливных дождей летом

Как спасти урожай от затяжных дождей, что нужно сделать на огороде. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Первым делом отведите воду. Проройте канавки по краям грядок, чтобы вода стекала в межи. При сильном затоплении можно использовать насос или шланг для откачки. Не трогайте мокрую землю — подождите, пока вода сойдет сама.

Когда вода уйдет, аккуратно прорыхлите верхний слой граблями или вилами. Не беритесь за тяпку или мотоблок, пока грунт не подсохнет — иначе испортите структуру почвы. Затем проведите осмотр и санитарную обрезку: удалите все гниющие, желтые и пятнистые листья и плоды. Это главная мера против фитофторы и корневых гнилей.

Временно уберите мокрую мульчу, чтобы не создавать парниковый эффект у корней. В местах, где вода стояла дольше всего, подсыпьте сухую землю, песок или торф — это улучшит дренаж.

Ни в коем случае не удобряйте сразу корневыми подкормками. Подождите, пока почва просохнет хотя бы на 70%, обычно это занимает пять-семь дней. В мокрой земле удобрения могут обжечь корни. Однако через 1–2 дня после ливня можно провести внекорневую подкормку по листу — это быстро восполнит дефицит питательных веществ, которые вымылись из почвы.

Через два-три дня после просушки проведите профилактическую обработку от грибка: опрыскайте растения медьсодержащими препаратами или слабой марганцовкой.

После дождей часто активизируются слизни и улитки. Для защиты рассыпьте вокруг растений золу, дробленую яичную скорлупу или используйте специальные гранулы. Помогает также опрыскивание хвойным маслом, разведенным в воде.

Перед тем как поливать, проверьте влажность пальцем или влагомером. Если верхний слой еще сырой — полив отложите. В течение недели после ливня внимательно следите за растениями. Если листья вянут, бледнеют или опадают — повторите рыхление, обработайте или удалите пораженные части.

Как подготовить огород к будущим ливням летом

Как спасти урожай от затяжных дождей, что нужно сделать на огороде. Фото: 5-tv.ru

Самый простой способ — сделать дренажные канавки по периметру участка, чтобы отводить воду. Можно проложить трубы или установить ливневые колодцы.

Для культур, которые боятся застоя воды — томатов, перцев, огурцов — лучше устроить высокие грядки высотой 20-30 сантиметров: вода с них уходит быстро, корни не задыхаются.

Влаголюбивые растения вроде щавеля, ревеня, петрушки и мяты, наоборот, сажайте в низинах — они спокойно переносят застой воды. И используйте правильную мульчу: солома или щепа защищают от размывания и не препятствуют доступу воздуха.

Какие культуры в огороде страдают от проливных дождей летом сильнее всего

Как спасти урожай от затяжных дождей, что нужно сделать на огороде. Фото: 5-tv.ru

В первую очередь спасать нужно томаты и перец — у них быстро развивается корневая гниль и фитофтора. Картофель в мокрой почве легко поражается ризоктониозом и фитофторозом.

А у клубники ягоды гниют прямо на грядке, а листья покрываются пятнами. Зато щавелю, ревеню, сельдерею и водяному шпинату — все равно. Мята, мелисса и чабрец тоже выдерживают кратковременный застой воды.

Сколько вода держится в почве после ливня?

Обычно несколько дней. Проверка простая: сожмите горсть земли с глубины пять-семь сантиметров. Если она слипается в комок — обрабатывать рано. Ждите, когда верхние два-три сантиметра станут слегка влажными.

Нужно ли поливать после сильного дождя?

Если выпало больше 20 миллиметров — нет, полив не нужен. Но если вода быстро ушла и верхний слой просох, проверьте влажность глубже пальцем или влагомером и только тогда принимайте решение.

Через сколько дней можно подкармливать?

Корневую подкормку лучше отложить на 5–7 дней, пока земля не просохнет на две трети. В сырую погоду безопаснее использовать гранулированные или медленно растворимые удобрения. Для быстрой поддержки растений через 1–2 дня можно провести внекорневую подкормку по листу.