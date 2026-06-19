Жара вернется? Каким будет июль в Москве

В июле в Москве среднесуточная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Об этом РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По данным эксперта, второй месяц лета 2026 года будет достаточно теплым. Температура воздуха в июле на европейской территории нашей страны ожидается в пределах нормы. Так, в российской столице ночью столбики термометров будут варьироваться от плюс 10 градусов до плюс 15 градусов. Днем эти показатели вырастут.

«В дневные часы значения будут достигать плюс 20–25 градусов, а в отдельные дни плюс 25–30», — уточнил синоптик.

По словам Александра Голубева, в Москве в июле количество осадков выпадет в пределах нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по предварительным данным метеорологов, лето 2026 года будет непостоянным. Отдельное внимание эксперты обращали на возможные засухи, грозы и ливни. Наиболее благоприятным временем лета может оказаться середина июля. Именно в это время, как отмечали синоптики, должны будут установиться устойчивые высокие температуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.