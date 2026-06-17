За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 157 украинских беспилотников

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 68 0

Всего ВСУ попытались атаковать 16 регионов РФ.

Сколько беспилотников над Россией перехватили за ночь

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 157 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 16 июня до 7:00 по московскому времени 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Там также уточнили, что противник попытался атаковать 16 регионов России. Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской и Московской областях. Также беспилотники были перехвачены над Москвой, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, аппараты ВСУ были уничтожены в небе над акваторией Черного моря.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Брянской области. В результате удара ранения получили сотрудники экстренной службы: фельдшер, медсестра и водитель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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