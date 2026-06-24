Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Утром 22 июня системы противовоздушной обороны уничтожили 74 беспилотника, направлявшихся в сторону столицы. На фоне массового налета дронов аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостанавливали прием и вылет воздушных судов.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают налеты БПЛА как на Москву, так и на другие регионы, а также обстреливают приграничные области страны ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.