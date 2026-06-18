Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Подмосковье выросло до 17

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Экстренные службы региона, направленные на ликвидацию последствий, работают в усиленном режиме.

Сколько пострадало в атаке дронов на Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своем канале в мессенджере МАКС.

«В результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 17 человек, в том числе двое детей. <…> Все пострадавшие получат необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула атака», — написал глава области.

Он уточнил, что в Раменском пострадали три человека, в том числе десятилетняя девочка. Она получила травмы голени. Также в больницу был госпитализирован 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей. Второй взрослый попал в медучреждение с множественными ранениями голеней, бедра и шеи.

В Люберцах двое мужчин получили переломы бедра и руки. А в Дзержинском представитель сильного пола госпитализирован с ранением шеи.

В Котельниках пострадали десять человек, в том числе трехлетний ребенок. Также с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча в медучреждение была доставлена 58-летняя женщина. Еще был госпитализирован мужчина с травмами различной степени тяжести и осколочными ранениями.

Из торгового центра «Садовод» также с осколочными ранениями стенки брюшной полости был госпитализирован один человек.

Кроме того, нескольким пострадавшим в Подмосковье помощь была оказана амбулаторно.

Воробьев уточнил, что экстренные службы региона работают в условном режиме. Тушение пожаров и ликвидация последствий атаки продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожар на кровле торгового центра «Белая Дача» в Подмосковье ликвидировали. Огонь вспыхнул после падения обломка украинского беспилотника на крышу здания. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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