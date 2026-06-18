На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Вари

ПОЖЕРТВОВАТЬ

О прогулках в парке и на детской площадке очень мечтает двухлетняя Варя из Перми. Каждый шаг дается девочке с большим трудом. Страшный диагноз, который ей поставили год назад, прозвучал для родителей, как приговор — детский церебральный паралич. Но врачи дали надежду. Нужна сложная операция на спинном мозге. Шансы на полное выздоровление очень высокие. Как мы с вами можем помочь — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Маленькая Варя немного стесняется камеры, но ей очень интересно — кокетливая улыбка не сходит с ее лица. Пять минут и она уже показывает, как быстро может ползать. Когда дома нет посторонних, малышка постоянно болтает. И, по словам мамы, в основном — командует.

Настроение Вари сразу меняется, когда приходится обуваться. У нее специальные ботинки, без которых носки ног постоянно натянуты. Но спастика настолько сильная, что обувь причиняет боль.

Варя чудом выжила — роды шли очень тяжело. Первые три месяца малышка провела в больнице. К восьми месяцам родители заметили первые тревожные симптомы: девочка не могла вставать, только переворачивалась. Плюс постоянные отиты и пневмонии.

«Вот так болели, и в 2025 году, в июне–июле, мы пошли на прием к неврологу. И она, даже не смотрев, сразу по виду сказала, что у вас ДЦП», — рассказывает Валерия Козлова, мама Варвары.

ДЦП смешанного типа. Болезнь поразила обе ноги и руку. Стопы деформированы, суставы тугоподвижны. Сложный диагноз, который, кажется, не совместим с этой непоседой. Девочка растет и развивается. В два года уже рисует первые картины, поет, любит ползать, смотреть мультики.

Врачи уверены — если сейчас провести операцию на спинном мозге (селективную дорсальную ризотомию), Варя превратится в самого обычного ребенка и однажды своими ногами, так же улыбаясь, пойдет в школу.

«Мы селективно, то есть узконаправленно, целенаправленно, разрушаем зоны входов нервов, чувствительных нервов в спинной мозг. То есть не сам спинной мозг, а там, куда нерв в него входит. Это делается при помощи специального аппарата, по сути дела, при помощи иголочки», — объясняет врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, зав. отделением нейрохирургии Иван Волков.

Операция распространенная, прогнозы хорошие. Но стоит ризотомия 1 280 000 рублей. Семье, которая тратит все деньги на лечение ребенка, такую сумму не собрать. Помочь можем мы, все вместе.

Мама Вари очень надеется, что после операции дочь сможет стоять на ножках, и заранее благодарит всех, кто захочет помочь.

Варя и сама скажет спасибо, в этом можно не сомневаться. И за то, что больше не больно, и за то, что улыбается гораздо чаще, чем плачет, и за то, что можно уверенно шагать дальше.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

Давайте вместе поможем Варе. Сделать это просто.

Достаточно отправить СМС с суммой пожертвований на короткий номер 7511 или отсканировать QR-код на экране.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Варе, обратившись напрямую в благотворительный фонд. Большое вам спасибо.