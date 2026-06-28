Врачи оценили состояние пострадавших при атаке БПЛА на «Самбекские высоты»

За помощью обратились 12 человек, включая ребёнка, 10 госпитализированы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минздрав Ростовской области сообщил о 12 пострадавших в результате атаки БПЛА
Состояние пострадавших в результате удара беспилотника по мемориальному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области оценивается как легкой и средней степени тяжести. Об этом 28 июня сообщил министр здравоохранения региона Наири Варданян.
Всего за медпомощью обратились 12 человек, в том числе 11 в ГКБСМП Таганрога и один ребенок в городскую больницу № 20 Ростова-на-Дону. Госпитализированы десять пострадавших.
Накануне губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что украинский дрон попал в музей «Самбекские высоты», детонации и пожара не произошло. Позже он уточнил, что число раненых выросло до 12. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, музейный комплекс приостановил работу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки украинского беспилотника на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом проинформировали в ведомстве.
В СК РФ отметили, что военные следственные органы инициировали расследование в связи с ударом украинских вооруженных формирований по народному военно-историческому музею Великой Отечественной войны.
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