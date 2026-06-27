Один человек погиб и еще 11 ранены: ВСУ атаковали Волгоградскую область

Один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоградскую область

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Волгоградской области погиб мужчина, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация Волгоградской области в мессенджере МАКС.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», — сообщил губернатор.

В результате массированного удара ВСУ в Краснооктябрьском районе Волгограда были повреждены производственные объекты одного из предприятий. Также были ранены 11 работников. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

Состояние двух человек оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможно, чтобы спасти их, уточнил губернатор. В ходе ликвидации повреждений на объекте было обнаружено тело мужчины — работника предприятия.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Андрей Бочаров.

Кроме того, он добавил, что после атаки ВСУ пропал еще один сотрудник предприятия. Его поиски продолжаются.

Ранее ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате которого погибла женщина. Еще одна мирная жительница получила ранения.

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