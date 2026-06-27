Силы ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника над 12 регионами России

Дроны уничтожены, в том числе в небе над Москвой, Кубанью и Крымом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотника. Об этом 27 июня сообщили в Министерстве обороны России.
Цели поражены в период с 8:00 до 20:00. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 175 украинских беспилотников над 11 регионами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что серия атак началась около 19:30 по московскому времени. В местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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