За прошедшую ночь силы ПВО сбили 175 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 27 июня над регионами России было уничтожено 175 дронов ВСУ

В ночь с 26 на 27 июня дежурные средства противовоздушной обороны страны уничтожили 175 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 26 июня до 8.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА.- Прим.ред.)», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороне РФ добавили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены над 11 регионами нашей страны. Российские военные сбили вражеские БПЛА в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями.

Еще украинские дроны были перехвачены над Московским регионом и Республикой Крым. Помимо этого, средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты противника над акваторией Черного моря.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции, о ходе которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Враг использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные территории ракетами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице военные уничтожили семь дронов. На места падения обломков БПЛА выехали сотрудники экстренных служб.

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