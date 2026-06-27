Силы ПВО сбили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 94 0

Экстренные службы работают в местах, где упали фрагменты дронов.

Сколько беспилотников сбили на подлете к Москве 27 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы ПВО уничтожили десять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

По словам мэра, серия атак на столицу началась около 19:30 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции, о проведении которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Для ударов противник использует не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ракетного удара ВСУ по Волгоградской области погиб один человек, еще 11 получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, при этом состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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Атака беспилотников на Москву
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