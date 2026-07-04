Средства ПВО уничтожили 389 беспилотников ВСУ над территорией России за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 389 беспилотников ВСУ самолетного типа над российскими регионами с вечера 3 июля до утра 4 июля. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 3 июля до 7.00 мск 4 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.

Дроны противника были сбиты над 19 регионами России, включая Белгородскую, Ростовскую, Тверскую, Тульскую, Курскую и другие области, а также в акваториях Азовского и Черного морей.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Кроме беспилотников, противник также применяет ракеты для ударов по приграничным территориям.

Ранее 5-tv.ru показывал, как мобильные огневые группы отражают налет дронов в ДНР. Они применяют так называемую тактику засадного перехвата: огневые точки размещаются на местности с организацией перекрестного обстрела. Координаты целей передаются соседним подразделениям до входа в зону гарантированного поражения. Высокая маневренность позволяет расчетам оперативно менять позиции, а оснащение — работать круглосуточно, используя дневные прицелы и тепловизоры.

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