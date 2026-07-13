«Неустойчивая погода»: синоптик предупредила о температурных рекордах в Москве и области

Синоптик Позднякова предупредила о температурных рекордах в Москве и области

Московский регион окажется во власти антициклона, который принесет резкое повышение температуры и, возможно, обновление климатических максимумов. Об этом в комментарии aif.ru сообщила ведущий специалист-синоптик Татьяна Позднякова.

«В первой половине недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Со второй половины недели периферия антициклона принесет больше солнца, а к выходным температура повысится до 27 градусов», — описала синоптик.

По ее данным, это лишь начало температурного рывка. Вслед за комфортным теплом в столицу придет настоящий зной. Метеоролог прогнозирует, что тенденция к повышению сохранится.

«В конце июля, по прогнозам, температура все дни будет выше климатической нормы, в пределах +25…+26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные +29… +30», — резюмировала Позднякова.

Ранее 5-tv.ru писал, что высокая температура в Европе убила десять тысяч человек. В период с 22 по 28 июня в 27 странах Старого света зафиксировано чрезмерное для этого времени года количество смертей.

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