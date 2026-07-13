«Неустойчивая погода»: синоптик предупредила о температурных рекордах в Москве и области
На смену двум циклонам придет солнечная погода.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Позднякова предупредила о температурных рекордах в Москве и области
Московский регион окажется во власти антициклона, который принесет резкое повышение температуры и, возможно, обновление климатических максимумов. Об этом в комментарии aif.ru сообщила ведущий специалист-синоптик Татьяна Позднякова.
«В первой половине недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями. Со второй половины недели периферия антициклона принесет больше солнца, а к выходным температура повысится до 27 градусов», — описала синоптик.
По ее данным, это лишь начало температурного рывка. Вслед за комфортным теплом в столицу придет настоящий зной. Метеоролог прогнозирует, что тенденция к повышению сохранится.
«В конце июля, по прогнозам, температура все дни будет выше климатической нормы, в пределах +25…+26 градусов. В отдельные дни возможны рекордные +29… +30», — резюмировала Позднякова.
Ранее 5-tv.ru писал, что высокая температура в Европе убила десять тысяч человек. В период с 22 по 28 июня в 27 странах Старого света зафиксировано чрезмерное для этого времени года количество смертей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 13 июл
- Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
- 13 июл
- Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
- 13 июл
- Ничего необычного, кроме жары: высокая температура в Европе убила 10 тысяч человек
- 12 июл
- «Вырвал с корнем»: ураган повалил более 200 деревьев в Павловском парке Петербурга
- 12 июл
- Рейсы переносятся: российские авиакомпании корректируют расписание из-за непогоды
- 12 июл
- Число пострадавших в результате тайфуна «Бави» на Тайване достигло 113 человек
- 12 июл
- Зонты не убираем: какой будет погода в Москве и Подмосковье 12 июля
- 11 июл
- Около 90 человек пострадали в результате обрушившегося на Тайвань тайфуна
- 11 июл
- Москва ушла под воду: ливень с градом накрыл столицу
- 11 июл
- Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары
Читайте также
73%
Нашли ошибку?