Две квартиры в одной: Долина рассказала о жизни в своем новом жилье

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Певица теперь живет вместе с дочерью и внучкой.

Где сейчас живет Лариса Долина — ее новая квартира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Лариса Долина рассказала о новой квартире, подаренной ее друзьями

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о подаренной ее друзьями квартире и жизни в новом пространстве. Впечатлениями она поделилась в беседе с изданием StarHit во время открытия музыкального конкурса «Новая волна — 2026» в Казани.

Певица отметила, что живет под одной крышей с дочерью и внучкой, поскольку все трое «не могут друг без друга». Исполнительница также сообщила, что сама квартира состоит из двух блоков, и в одном из них разместились ее близкие.

«У нас в одной квартире две квартиры, они соединены. У них свой блок, они в нем со своей кошкой живут, которую нельзя выпускать, потому что ее мои сожрут просто», — сказала Долина.

Звезда отметила, что дочь и внучка будут жить вместе с ней всегда, а квартиру, в которой родственники жили до этого, планируется сдать. Кроме того, певица не собирается делать ремонт в новом жилье.

Артистка подчеркнула, что из-за постоянных гастролей отказалась организовывать новоселье. Из коллег по сцене к ней тоже никто не заглядывал, призналась она.

О том, что Долина благодаря друзьям обзавелась новым жильем, стало известно в конце июля. Об этом рассказала сама исполнительница. При этом ее не волнует судьба бывшей квартиры в Хамовниках, которую новая владелица Полина Лурье после громкого судебного скандала решила продать.

Ранее звездный психолог Марианна Абравитова рассказала о том, как квартирная история повлияла на Долину.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
12 авг
Чья это квартира? Покупатели по «схеме Долиной» все еще остаются без жилья
7 авг
Прокрутило через мясорубку: как квартирный скандал ударил по Долиной
7 авг
«Обозлилась на людей»: почему Долина больше не любит своих поклонников
7 авг
Ушла в невроз: что сильнее всего ударило по Ларисе Долиной
5 авг
Спор за квартиру: как в «деле Долиной», только с поджогом пристава
1 авг
Осужденный за мошенничество с квартирой Долиной хочет выйти на свободу по УДО
26 июл
«Новый дом и новый ремонт»: друзья подарили Ларисе Долиной квартиру
23 июл
«Все в порядке»: новой владелице квартиры Долиной удалось разблокировать счета
20 июл
Шанс для Долиной? Адвокат Лурье раскрыла правду о перепродаже злополучной квартиры
10 июн
«Украли все!» — Долина призналась, что лишилась всех сбережений
+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
83.36
-1.77 96.73
-1.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
Волгоградский пенсионер избежал наказания за стрельбу по дрону ВСУ
2:55
Две квартиры в одной: Долина рассказала о жизни в своем новом жилье
2:31
«Я к Сереже собираюсь»: Киркоров предпочел концерты Лазарева шоу Уэста
2:04
Загадка гибели Оганяна: следствие выделило основную версию
1:46
Москву и Санкт-Петербург захватывает мощный циклон
1:17
Скандал по делу о смерти Марадоны: экспертиза допустила серьезную ошибку

Сейчас читают

Поезд сбил подростка на станции «Мещерская» МЦД-4
«Мог лезть на рожон»: лидер «Пилота» рассказал о погибшем басисте «Кукрыниксов»
Одно или несколько отделений? Как выбрать пенал первокласснику
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео