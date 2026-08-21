Две квартиры в одной: Долина рассказала о жизни в своем новом жилье

Лариса Долина рассказала о новой квартире, подаренной ее друзьями

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о подаренной ее друзьями квартире и жизни в новом пространстве. Впечатлениями она поделилась в беседе с изданием StarHit во время открытия музыкального конкурса «Новая волна — 2026» в Казани.

Певица отметила, что живет под одной крышей с дочерью и внучкой, поскольку все трое «не могут друг без друга». Исполнительница также сообщила, что сама квартира состоит из двух блоков, и в одном из них разместились ее близкие.

«У нас в одной квартире две квартиры, они соединены. У них свой блок, они в нем со своей кошкой живут, которую нельзя выпускать, потому что ее мои сожрут просто», — сказала Долина.

Звезда отметила, что дочь и внучка будут жить вместе с ней всегда, а квартиру, в которой родственники жили до этого, планируется сдать. Кроме того, певица не собирается делать ремонт в новом жилье.

Артистка подчеркнула, что из-за постоянных гастролей отказалась организовывать новоселье. Из коллег по сцене к ней тоже никто не заглядывал, призналась она.

О том, что Долина благодаря друзьям обзавелась новым жильем, стало известно в конце июля. Об этом рассказала сама исполнительница. При этом ее не волнует судьба бывшей квартиры в Хамовниках, которую новая владелица Полина Лурье после громкого судебного скандала решила продать.

Ранее звездный психолог Марианна Абравитова рассказала о том, как квартирная история повлияла на Долину.

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