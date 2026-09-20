Москалькова указала на желание жителей новых регионов сохранить свою культуру

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

Избирательную кампанию в Новороссии и Донбассе она назвала превзошедшей ожидания.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Стремление сохранить историческую память и культуру побудило жителей новых российских регионов принять участие в первых для них выборах депутатов Государственной думы. Об этом 20 сентября заявила «Известиям» бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, избирательная кампания превзошла все ожидания, несмотря на сложную обстановку и попытки сорвать голосование.

«Это первые выборы в Государственную думу для Новороссии и Донбасса. Причем мы понимали, что, конечно, выборы будут проходить в тяжелой ситуации, что неонацисты будут стараться сделать все возможное, чтобы сорвать выборы, и в очередной раз они просчитались», — подчеркнула Москалькова.

Она также заявила о двойных стандартах при международной оценке происходящего. По ее словам, международные организации не отреагировали на попытки помешать гражданам реализовать конституционное право выбирать представителей власти и на ситуацию с украинской властью.

Подтверждением прозрачности голосования Москалькова назвала присутствие более 1120 международных наблюдателей.

«Мы представляем, какая сложная логистика была, чтобы прибыть в нашу страну и поддержать ее, и высказать свое мнение по поводу выборов», — заключила она.

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