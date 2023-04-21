Родион Ледолом: что можно и нельзя делать 21 апреля

21 апреля в православном календаре — день памяти апостола Иродиона.

Житие святого Иродиона

Иродион жил в I веке и был одним из 70 апостолов, избранных Иисусом Христом для проповедования. Он был родственником апостола Павла и его спутником в странствиях. Впоследствии был рукоположен в епископы города Патары (территория современной Турции).

Однажды после очередной пламенной проповеди на апостола напали язычники. Они избили Иродиона палками, забросали камнями и нанесли серьезную рану ножом. Когда святой поднялся с земли, на его теле не осталось и следов от побоев.

Иродион был казнен при императоре Нероне сразу после распятия апостола Петра.

21 апреля — Родион Ледолом

В этот день часто начинал таять и трескаться лед, отсюда и название праздника, пишет utro.ru.

По традиции, вдовы или покинутые девушки приходили к реке и «отпускали» тоску. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор.

Крестьяне в этот день продолжали готовиться к посевным работам. В хорошую погоду пахали землю для посадки овса.

Также наши предки набирали полую воду. Считали, что она помогает излечиться от болезней.

Что можно делать 21 апреля

Если была намечена важная встреча или переговоры, то перед выходом из дома по традиции 21 апреля нужно было трижды плюнуть перед собой. Таким образом можно переплюнуть неприятности и преграды, вредящие свершению задуманного.

Что нельзя делать 21 апреля

Нехорошо в этот день затевать уборку. Этим можно навлечь на себя недовольство домового, который потом станет пугать кошмарами жильцов.

Запрещалось на Родиона набирать воду из рек для хозяйства. Считалось, что так можно разозлить Водяного, и он решит, что вы хотите похитить его сокровища. Дух озер и рек может даже утащить под воду того, кто посягнул на его богатства.

Перед выходом из дома следует поклониться ушедшей зиме. Если этого не сделать, может быть неурожайный год.

Нельзя ходить 21 апреля на рыбалку или охоту. И добычи не будет, и есть риск утонуть.

Не планируйте на Родиона важные дела и не стойте далеко идущие планы. Они не выгорят и грозят финансовыми проблемами.

Народные приметы на 21 апреля