Любовный гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков зодиака

Дебют зимы вместе со снежинками принесет ощущение праздника. И хотя темнеть на улицах станет быстрее, но это не повод оставаться дома. Красочные инсталляции, пушистые елки, запах корицы и апельсинов заставят вспомнить о знакомых, с которыми не хватало времени встретиться в течение года. Романтический настрой будет витать в воздухе весь декабрь, не оставляя никого равнодушным.

Кому из знаков зодиака повезет встретить свою половинку, а кому — перейти на новый уровень отношений или стать родителями, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Тиана Атлас.

Тиана Атлас

Астролог

Любовный гороскоп на декабрь 2022 — общая характеристика для всех знаков зодиака

Декабрь начинается оптимистично, благодаря энергии Стрельца. Знакам зодиака непременно захочется внести в серые будни немного красок — все будет этому только благоприятствовать.

«В начале месяца планета Венера активизирует встречи и романтические приключения, но после 10 декабря она переходит в деловой знак Козерог. Это значит, что легкомысленного флирта станет меньше, а серьезных отношений — больше. Причем намерения партнера будут сопровождаться деловыми и материальными предложениями, например, дорогими подарками», — сообщила астролог.

Ретроградный Марс продлится с 29 декабря по 18 января 2023 года. Его движение обещает возвращение бывших возлюбленных, однако продолжения эти отношения, скорее всего, иметь не будут.

«Не стоит обольщаться возвращению людей из прошлого. Они приходят, чтобы расставить точки над „i“ в ваших отношениях. Завершите их и идите дальше с обновленной энергией», — посоветовала Атлас.

Овен — любовный гороскоп на декабрь 2022

У романтичных Овнов будет желание завести отношения, правда, внешне это не будет никак проявляться. Представителей этого знака зодиака может легко растрогать сентиментальная сцена из фильма или чья-то история, однако самим знакомиться и общаться будет как будто немного лень.

Все дело в ретроградном движении Марса, планеты-покровителя Овнов. Продуктивное начало месяца может под конец сопровождаться упадком, поэтому представителям огненной стихии захочется покоя.

Телец — любовный гороскоп на декабрь 2022

У мечтательных Тельцов этой осенью могли быть потрясения в отношениях, а сейчас наступает время, когда можно расслабиться и проанализировать, что же все-таки произошло. Пришло время спросить себя, чего именно вы хотите от партнера и какие шаги следует предпринять для достижения гармонии в союзе.

Некоторое «заземление» пойдет на пользу этому знаку зодиака. Кроме сердечных вопросов, Тельцам предстоит решить финансовые задачи. Вероятно, предстоит научиться чему-то новому, а с 20 декабря представится отличная возможность проявить навыки для урегулирования денежных дел, чтобы уверенно встретить следующий год. В любом случае сердце подскажет правильный путь.

Близнецы — любовный гороскоп на декабрь 2022

Настоящий вихрь страстей ожидает Близнецов. В декабре представителей этого знака зодиака ожидает множество звонков, писем и приглашений. На горизонте внезапно замаячат всевозможные бывшие пассии, а вот уделять им время или нет — решать вам. Выбора будет предостаточно, так что скучать точно не придется.

Кроме того, этот знак зодиака ожидают новые перспективные знакомства и путешествия. Близнецы будут чувствовать себя на высоте. Их неуемная энергия и шарм будут удивлять окружающих.

Рак — любовный гороскоп на декабрь 2022

Ракам предстоит провести ревизию в отношениях, чтобы понять, кто дарит положительную энергию, а кто, наоборот, отнимает ресурсы. Вероятно, с кем-то придется попрощаться, но беспокоится не стоит: все будет только на пользу.

Уже после 10 декабря представителей этого водного знака зодиака ожидает радость от общения с партнером или флирта с поклонниками. В целом, декабрь станет хорошим временем для отдыха и восполнения сил.

Лев — любовный гороскоп на декабрь 2022

Львы будто просыпаются от осенней хандры, а между тем пришло время проявить инициативу: выходить на улицу и вливаться в предпраздничную суету. Одиноким представителям этого знака зодиака выпадет шанс познакомиться с интересным человеком. Поэтому ни в коем случае лениться нельзя.

Помните, что вы — олицетворение огненной стихии, а значит вам не к лицу затворничество и сибаритство. Наряжайтесь и смело проявляйте инициативу в компании.

Дева — любовный гороскоп на декабрь 2022

Перемены на любовном фронте ожидают Дев. Причем не обязательно плохие. Если у вас уже есть стабильные отношения с партнером, то ждите развития и заманчивых предложений.

Этот месяц вы, скорее всего, проведете в кругу семьи и близких. Ближе к Новому году придется больше времени уделить детям. Возможно, придет новость о долгожданной беременности. Одиноким представителям этого знака также скучать не придется.

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Весы — любовный гороскоп на декабрь 2022

Активным станет декабрь у Весов. Им предстоят всевозможные путешествия и поездки, так что вероятность познакомиться с будущим партнером в пути возрастает. Правда, придется повозиться с документами. Много заманчивых знакомств и предложений может произойти во время праздничного отпуска на зимнем курорте.

Главное — будьте внутренне открыты к новым знакомствам и возможностям, чтобы ощутить атмосферу романтики. Судьба благоприятствует вам.

Скорпион — любовный гороскоп на декабрь 2022

У Скорпионов был очень страстный ноябрь, поэтому теперь можно разобраться, с какими знакомыми стоит дальше продолжать общение, а с какими — разорвать связи без сожалений.

В целом, вам захочется тихих романтических вечеров, медленных танцев, изысканной кухни и новогодних ароматов. Также вас расслабит уход за собой, различные салонные процедуры и массаж. Спокойные прогулки с партнером или совместный просмотр сериалов под теплым одеялом помогут восстановить душевные силы.

Стрелец — любовный гороскоп на декабрь 2022

Стрельцы, декабрь — ваш месяц, который подарит максимум шарма. Семейные представители огненной стихии сохранят любовное настроение, а одинокие — смогут завязать интересное знакомство. Особенно удачливым для этого знака зодиака станет период до 10 декабря, поскольку планета любви Венера будет находится как раз в вашем знаке.

Смело отправляйтесь с партнером на прогулки в художественную галерею, на каток или устройте романтический ужин при свечах. На душе будет гармония и радость.

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Козерог — любовный гороскоп на декабрь 2022

А вот к Козерогам, в отличие от Стрельцов, удача в отношениях станет сопутствовать после 10 декабря. В начале месяца постарайтесь запастись силами и решить различные рутинные дела, чтобы потом у вас было больше времени на свою вторую половинку.

Кроме романтики, представителей этого знака зодиака ожидают материальные бонусы. Козероги, ждите подарков и сюрпризов от своих избранников. Тем, у кого пока нет любимого человека, выпадет шанс приятного знакомства на каком-нибудь мероприятии. Присмотритесь, возможно, судьба встретит вас на новогоднем корпоративе или в дружеском кругу.

Водолей — любовный гороскоп на декабрь 2022

Для Водолеев декабрь сложится благоприятно. Вас ждет много общения, флирта и романтики. Правда, лучше отдать предпочтение спокойному формату развлечений. Это поможет сберечь силы, особенно когда вы почувствуете себя истощенным.

Представители этого воздушного знака зодиака также ощутят прилив идей, однако спешить с воплощением не стоит: оставьте их на январь, когда ретроградное движение планет принесет удачу. В наступающем 2023 году Водолеев ожидает много любовных свершений.

Рыбы — любовный гороскоп на декабрь 2022

Прекрасно декабрь сложится у Рыб. Планета Юпитер, которая вернулась в ваш знак до 20 декабря, принесет счастье, а Венера в конце месяца будет сопутствовать в амурных делах. Семейные Рыбы могут устроить долгие застолья с душевными песнями, а одинокие — отправиться на новогодние огоньки или концерты. Любая вылазка из дома дает возможности обрести неожиданное и удачное знакомство.

Представители водной стихии заметят, что все загаданное чудесным образом исполняется. Поэтому мечтайте — и все сбудется!