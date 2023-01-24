«Выйду замуж»: Ольга Бузова получила предсказание о скором исполнении давней мечты

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, кто из поклонников мог бы стать женихом певицы.

Ольга Бузова отметила день рождения! Теледива поделилась планами на 2023 год! Правда, что она нагадала себе скорую свадьбу? Кто станет избранником артистки? И был ли у нее был роман с Тимуром Батрутдиновым? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ольге Бузовой исполнилось 37 лет! В этом году девушка решила не устраивать масштабных торжеств. Но друзья и поклонники не могли оставить теледиву без поздравлений и подарков.

Не забыл о важной дате и мужчина, который когда-то предлагал Ольге руку и сердце. Шоумен из Сыктывкара Константин Басков долгое время был влюблен в знаменитую артистку. Он приходил на все ее концерты и на одном из выступлений преподнес кольцо с бриллиантом.

С тех прошло несколько лет. Басков женился на другой. Но до сих пор с теплом вспоминает эффектную блондинку.

«Я хочу тебе пожелать, чтобы ты нашла своего единственного, настоящего мужчину, который не будет сидеть без дел и не будет себя раздавать как wi-fi», — сказал Константин Басков.

Ольга — одна из самых успешных женщин российского шоу-бизнеса, популярная артистка, звезда ТВ. Но в каждом интервью говорит о своей заветной мечте — создать семью.

«Кто знает, может быть, я сейчас встречу своего принца. Откуда вы знаете, может, это произойдет сейчас», — предположила Бузова.

Ольга всеми силами пытается притянуть к себе то самое женское счастье. И при любой возможности загадывает одно-единственное желание. Новогодняя ночь не стала исключением.

«Я всегда жую бумагу с пеплом, и это ужасно невкусно. Я всегда это делаю. Почему я не могу взять маленький кусочек, я беру большой лист», — поделилась звезда.

Недавно Бузова выложила видео с традиционных святочных гаданий. Они с подругами тянули бумажки с предсказаниями. И Оле выпало то, о чем она так давно мечтает!

«Выйду замуж!» — озвучила певица свое предсказание.

Но кто же поведет артистку к алтарю? У Ольги много поклонников. Например, один из них прислал ей шикарные букеты роз. Блондинка тут же похвасталась сюрпризом перед подписчиками.

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Сама она как-то говорила, что не против родить ребенка от коллег по сцене — певца JONY или Сергея Лазарева. Еще один претендент на сердце дивы — юморист Тимур Батрутдинов.

«Тимур — потрясающий коллега, потрясающий друг, потрясающий мужчина», — подчеркнула Бузова.

Ольга и Тимур давно дружат. В СМИ даже писали, что у них был роман. Молодые люди часто выходили вместе в свет, посещали мероприятия и ездили отдыхать.

«У нас огромная история. Мы вместе снимались в моем клипе на песню „Очень хорошо“, мы вместе провели потрясающий отпуск в Таиланде», — рассказала певица.

На недавней премьере совместного фильма Ольга в открытую флиртовала с Тимуром.

«Я не понимаю, почему до сих пор мы не вместе?» — спрашивала Бузова.

Батрутдинов не растерялся.

«Ну как мы не вместе, мы вместе», — сказал артист.

Батрутдинов отвечал подруге взаимностью. Все присутствующие заметили, какие между ними летают искры.

Фанаты радовались за Ольгу. Молодой, известный, обеспеченный, идеальный жених! Но потом оба признались, что все эти разговоры — просто шутка. И никакой любви между ними никогда не было.

»…столько раз пытался вместе поженить. И столько раз пытался свести, но мы остаемся с Тимуром прекрасными друзьями», — заявила Бузова.

Тимур, также как миллионы поклонников, переживает за Ольгу. Желает ей встретить достойного спутника. Надеется, что предсказание сбудется, и в этом году он погуляет на свадьбе подруги. Но если вдруг никто не найдется, Бузова всегда может рассчитывать на его поддержку и сильное мужское плечо.