«Еще пока до такой точки не дошла»: что происходит в личной жизни Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова продолжает искать мужчину своей мечты. Как теледива относится к знакомствам в интернете, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ольга Бузова рассказала, что сейчас происходит в ее личной жизни. С кем телеведущая провела долгожданный отпуск? Кто он, идеальный мужчина звезды? Какой молодой актер приглянулся Ольге? И знакомилась ли она когда-нибудь в интернете? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«К телу нет доступа, девочка гордая. Ты искал идеальную, вот она я. Да, я подтверждаю слова из своих песен», — заявила певица.

Совсем недавно Ольга Бузова интриговала всех разговорами о скорой свадьбе. Демонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце и выбирала дату для торжественной церемонии.

«Совершенно не делаю никаких акцентов и не подогреваю никогда слухов. Просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году», — сказала она.

Все были уверены: артистка, наконец, влюбилась. И собирается под венец. Потом Бузова отправилась в отпуск на Алтай. Ольга отдыхала на курорте Манжерок. Каталась на лыжах и наслаждалась природой. Поклонники решили, что это романтическое путешествие с женихом. Но звезда призналась: ни о какой романтике и речи не шло. У нее не было сил. За последние месяцы она очень устала.

«Я еле до самолета дошла, я чемодан упаковала, потому что я понимала, что у меня уже просто нет сил. Так нельзя. И я каждый раз, каждый год себе об этом говорю, что нужно давать себе выходные, открывать другие города. В России столько мест!» — отметила теледива.

Ольга отдыхала в гордом одиночестве. Вскоре после этого она улетела в Таиланд. И снова одна. Но как же таинственный возлюбленный? Артистка призналась: ее сердце по-прежнему свободно. А разговоры о женитьбе были просто шуткой. Принц до сих пор не найден.

«Для меня самое главное — любовь. А любовь — это намного больше, глубже… Я верю в любовь. Я верю в чувства. Я верю в то, что это будет особенно, по-настоящему. Более того, мой мужчина, мой будущий муж будет знать, что ему достался действительно бриллиант», — уточнила звезда.

Несколько месяцев назад Бузова заявила, что ей нравится начинающий актер из сериала «Слово пацана».

«Там такой… Слава Копейкин. Он просто нереально крутой», — отметила артистка.

«Я еще верю»: сидит ли Ольга Бузова на сайтах знакомств

Она даже позвала молодого человека на свидание. Но дальше светской беседы дело не дошло. 26-летний Копейкин не воспринял флирт Бузовой всерьез.

«Да мы просто увиделись. Она же где-то говорила, что я ее краш. Мы поприкалывались просто. А из этого раздули уже историю любви», — объяснил актер.

Друзья давно советуют Ольге Бузовой зарегистрироваться на сайте знакомств. Говорят: с ее графиком это идеальный способ найти личное счастье. Но певица считает это крайностью.

«Многие рассказывали, что это работает. И можно встретить любовь действительно и на сайтах. Люди заняты, они приходят. Им некогда ходить по ресторанам, где-то искать. До сайта знакомств, вы знаете, я еще пока до такой точки не дошла», — подчеркнула теледива.

«Я сам там тоже сидел, но ничего не нашел. Поэтому думаю, что и Бузовой тоже ничего не светит. Потому что она человек известный. Ей мужчина нужен богатый, не извращенец. А там таких полно», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

По словам теледивы, с ней, в отличие от многих коллег, даже в соцсетях не пытаются знакомиться. Не пишут непристойных предложений и не шлют пикантные фото.

«Мне ни разу за всю жизнь не предлагали финансы за интимные услуги. Я даже не знаю. Я какая-то, может быть, не такая. Мне не скидывают интимные фотографии. Может, надо первой начать?» — задалась вопросом певица.

Бузова не теряет надежды встретить мужчину мечты в оффлайне. Она уже даже снизила требования. Если раньше твердила, что нужен только идеальный, то сейчас изменила свое мнение.

«Я теперь уже не хочу идеального мужчину. Мне кажется, я куда-то в какой-то нереальный мир зашла. А я все-таки реалист, Козерог, земная очень, понятная. Хочу настоящего, понятного», — подчеркнула звезда.

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Теперь Ольге главное, чтобы будущий муж любил ее и уважал. Не пытался переделывать и что-то запрещать. А главное, этот человек должен уметь слушать свою возлюбленную.

«Вряд ли кто-то меня сможет заставить молчать. Единственное место, где я молчу, — это кровать, когда я сплю во сне. Все остальное время я, как правило, разговариваю или работаю», — рассказала певица.

Телеведущая считает, что главная проблема современных пар — в отсутствии диалога.

«Мы перестали разговаривать. Мы вообще просто только претензии какие-то. А ты, а ты, а ты. Да иди в теннис поиграй, там мячик. А ты, а ты, а ты. Надо разговаривать», — заявила она.

А еще, по мнению Ольги Бузовой, любви мешают телефоны. Люди так поглощены гаджетами, что забывают о своих реальных партнерах.

«Пожалуйста, приходите домой, убирайте телефон. Для меня есть дом. Это другое пространство. Можно почитать книгу, посмотреть кино, разобрать вещи, если ты одна. Если у тебя есть любимый человек, поговорить», — отметила звезда.

Бузова уверена: и на ее улице будет праздник. А пока она планирует как можно больше работать, чтобы обеспечить себе достойное будущее. И когда появится тот самый единственный, на время оставить карьеру и посвятить себя семье и материнству, не думая о материальных трудностях.