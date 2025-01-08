Хороший старт года: гороскоп на январь 2025 для всех знаков

Наступил 2025 год, и Зеленый Деревянный Дракон уступает свое покровительство над людскими судьбами Зеленой Деревянной Змее. В восточной культуре это пресмыкающееся символизирует мудрость, прозорливость, верность и хитрость — а значит знаки зодиака должны перенять эти качества для себя.

Январь пройдет спокойно: праздничные выходные завершились, а впереди и построение планов на год. Кому повезет в первый месяц из зодиакального круга, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на январь 2025 для всех знаков зодиака

Основной аспект месяца — это соединение Венеры и Сатурна, которое способствует затягиванию принятия решений. Люди будут сомневаться, им будет сложно сделать выбор, поэтому на какие-то окончательные решения в январе надеяться не стоит. Только если промежуточные, в большей степени вынужденные или те, что уже были приняты в декабре.

«Поэтому в январе в меньшей степени будут подписываться договора, не так много будет совершаться покупок. Может быть, отношения начнутся и будут как-то так с опаской, с осторожностью. То есть в большей степени в январе люди будут осторожничать», — объяснила эксперт.

Этому способствует и второй важный аспект месяца — оппозиция Марса к Плутону. Марс находится в ретроградном движении и стимулирует пересмотр текущих отношений и текущих вопросов — царит неуверенность и откладывание принятия решений.

«Стоит отметить, что ретрограды на Марсе, особенно если он в Раке, очень часто принимаются резкие, импульсивные решения, невыгодные никому. Это чувство безысходности. Следует отказаться от импульсивных решений — они, как правило, болезненные для обеих сторон», — посоветовала специалист.

По словам астролога, январь прекрасно подходит для набора опыта, рассмотрения решений и уточнение целей. Это месяц раздумий и размышлений.

Овен — гороскоп на январь 2025

Для Овнов январь — это месяц, когда решаются вопросы карьеры и отношений с руководством. У представителей этого знака зодиака будет возможность поговорить с начальством либо о повышении, либо о переходе в другой отдел.

Также есть все шансы перейти в другое подразделение или на другую работу. Самое приятное в январе — повышение зарплаты у некоторых представителей этого знака. Вероятнее всего, Овны примут какое-то важное для себя решение в январе, но озвучат его к концу января, либо уже в феврале.

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Телец — гороскоп на январь 2025

Тельцам первый месяц года подходит для каких-то дальних поездок, путешествий, изучения культуры и философских материалов. Самое время оставить суету и нервы в прошлом и наконец позволить себе выдохнуть.

Представителям этого земного знака зодиака захочется окунуться в чтение книг, повысить свой профессиональный уровень. Тельцы найдут что-то новое для себя в профессиональной деятельности, так как январь для них — это месяц увлечения.

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Близнецы — гороскоп на январь 2025

У Близнецов в январе будет очень много дел и забот. Велика вероятность совершить покупку на кругленькую сумму. Но не стоит переживать — средства на такие траты этому воздушному знаку придут либо в виде большой премии, либо через кредит, но с выгодными условиями.

Но в любом случае — это месяц больших денег, покупок и грандиозных дел. Поэтому стоит со спокойным сердцем тратить накопления и не переживать на этот счет.

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Рак — гороскоп на январь 2025

Раки будут увлечены вопросами, связанными с партнерами и клиентами. Они могут подкидывать как хорошие, так и не очень приятные сюрпризы. Но расстраиваться раньше времени Ракам не стоит — эти люди могут привлечь к представителям водной стихии не только неприятности, но и подарки, дополнительный доход или что-то очень приятное.

Поэтому принятие важных решений или предпринятие каких-то действий в январе лучше отложить. Лучшим решением будет все обдумать в этом месяце и действовать уже в феврале.

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Лев — гороскоп на январь 2025

У Львов на первый план выйдут вопросы здоровья. Возможно, пришло время пройти обследование, начать делать зарядку, заняться спортом, пересмотреть питание и ежедневную нагрузку. Например — начать ходить по 10-15 тысяч шагов в день. Именно вопросы состояния тела и эмоционального здоровья —приоритет в январе у этого огненного знака зодиака.

Львы должны помнить, что забота о себе — это не эгоизм, а необходимость. Занятия здоровьем в первую очередь принесут им радость и удовлетворение, что положительно скажется на всех сферах жизни.

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Дева —гороскоп на январь 2025

Для Девы январь — это месяц работы над хобби, каким-то личным проектом или своим бизнесом. Он будет достаточно эффективным, хотя результаты стоит ожидать чуть позже, но именно январь станет основой года для успешных результатов.

Важным аспектом первого месяца 2025 года для Дев станет внимание к вопросам семейного характера, особенно моменты с детьми. В целом, январь подарит представителям земного знака возможность сосредоточиться на важных аспектах жизни, одновременно позволяя развивать свои интересы и увлечения.

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Весы — гороскоп на январь 2025

Весам в январе звезды предписывают отдыхать, заниматься домашними делами, возможно, ремонтом или переездом. Главное — наведением уюта. В планы этого воздушного знака должны включаться и встречи с родственниками на домашних посиделках.

Но не стоит забывать и о себе — самое время взять книгу, которую долго откладывали или посмотреть фильмы, на которые ранее не хватало времени. Такие моменты позволят Весам расслабиться и зарядиться позитивной энергией на весь год вперед. Занятия творчеством также могут стать прекрасным способом выразить себя и улучшить атмосферу в доме.

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Скорпион — гороскоп на январь 2025

Для Скорпионов январь станет временем для общения, путешествий и обучения. У этого водного знака зодиака намечено множество дел: предстоит выполнить список мелких задач, изучить новое, пообщаться с разными людьми и посетить большое количество мест в течение этого месяца.

Скорпионы — одни из немногочисленных знаков, которые будут активно проявлять себя в январе. Возможно, их энергия будет немного давить на окружающих, но именно эти мелкие занятия принесут им новую жизненную силу. Эти связи и умения окажутся полезными в будущем, когда Скорпионы столкнутся с более сложными задачами.

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Стрелец — гороскоп на январь 2025

Для Стрельцов январь — это месяц финансовой активности. Возможно, им выплатят премию или они найдут способ подзаработать. Это может быть подработка или какой-то проект, за который заплатят большие деньги. И в январе найдется повод эти деньги потратить.

Однако Стрельцам стоит быть осторожными с расходами. Январь может соблазнять на необдуманные покупки, особенно с учетом новогодних распродаж и встречающихся выгодных предложений. Гороскоп советует расставить приоритеты и подумать о том, что действительно необходимо, чтобы избежать импульсивных трат.

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Козерог — гороскоп на январь 2025

Козероги в январе почувствуют прилив энергии, наполняющий их решимостью и настойчивостью. Этот период благоприятен для начинаний, поскольку планеты располагаются таким образом, что приносит удачу в любых начинаниях. Они могут смело ставить амбициозные цели, будь то в карьере, учебе или личной жизни. Важное условие — не бояться выходить за рамки привычного и пробовать новое.

Также стоит обратить внимание на коммуникацию. В январе Козероги могут завести полезные знакомства, которые окажутся судьбоносными в будущем.

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Водолей — гороскоп на январь 2025

Январь для Водолеев — это время, когда можно остановиться и оглянуться на прошлое. Подведение итогов позволяет понять, что было достигнуто в минувшем году, а что осталось только мечтами. Эти размышления помогут им определить приоритеты и наметить планы на будущее.

Творческая реализация в этом месяце станет главным источником вдохновения. Рисование, сочинение стихов, создание музыки — любые формы искусства откроют новые грани личности этого знака зодиака по совету гороскопа.

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Рыбы — гороскоп на январь 2025

Гороскоп обещает Рыбам ощутить потребность в общении и взаимодействии. Это идеальный месяц для начала новых проектов и внедрения свежих идей. Звезды предвещают, что именно друзья окажут значительное влияние на их профессиональное развитие. В личной жизни также не исключены приятные сюрпризы. Январь обещает быть насыщенным на романтические встречи.

Однако пришло время и для более глубоких размышлений. Важные решения могут потребовать от Рыб внимания и сосредоточенности. Стоит постараться находить баланс между социальной активностью и личными нуждами. Звезды советуют уделить время внутренним переживаниям, чтобы лучше понять свои желания и цели на будущее.

Нельзя стоять на месте: ведический гороскоп для Рыб в 2025 году