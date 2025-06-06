Будут тебе «Алые паруса»: какие книги похожи на роман-феерию Грина

Мечтательная повесть-феерия Александра Грина «Алые паруса» погружает в атмосферу непоколебимой веры в лучшее, пребывание в которой хочется продлить хотя бы на несколько вечеров.

Конечно, история Ассоль и Грэя уникальна, как может быть уникален только момент завершения одиннадцатилетнего школьного пути — неспроста Всероссийский праздник выпускников получил название в честь книги.

«Алые паруса» — яркий, но негрустный финал юности. В июне вчерашние ученики открывают для себя страницы новой жизни, настало время открыть и страницы еще не прочитанных произведений о любви и светлой надежде.

У Александра Грина

Если «Алые паруса» стали любимым произведением, в первую очередь искать нечто похожее стоит среди работ автора повести-феерии. Начало писательства Александра Грина ознаменовалось созданием реалистических произведений, но к 20-м годам он перешел к самобытной неоромантической прозе.

«Блистающий мир», «Алые паруса» и «Бегущая по волнам» писались практически одновременно: автор то хотел объединить сюжеты, то оставлял один текст, отвлекаясь на другой.

Роман «Блистающий мир»

«Блистающий мир» отделился от повести-феерии благодаря увлечению Грина темой полета. Способному парить «Человеку Двойной Звезды» было мало места в возвышенной истории Ассоль, и к 1923 году он вырвался в отдельный роман.

Друд, как зовут главного героя, бесплатно дал представление в цирке, чем навлек на себя пристальное внимание желающих заработать. Произведение повествует о желании сбежать из плена бездушных богачей в светлое будущее.

«Человек Двойной Звезды» в видении мира схож с капитаном Грэем: оба чувствуют и хотят осуществить свое жизненное предназначение. На пути одухотворенного Друда есть и непонимающая жестокая толпа, и простая девушка Тави, имеющая такое же пламенное сердце, как Ассоль. А еще в романе «Блистающий мир» три части — быстро, как «Алые паруса», он не закончится.

Роман «Бегущая по волнам»

В одной из последних крупных работ Грина мотив импульса, который испытывает вдохновленный писатель при появлении замысла будущего произведения, развивается к 1928 году в тему Несбывшегося.

Главный герой, созерцатель Томас Гарвей, ищет по миру знаки судьбы, способные приблизить его к мечте. На этом пути он увлекается красавицей Биче Сениэль — рациональной девушкой, неспособной поддержать путешественника в его возвышенных поисках.

Знакомый по «Алым парусам» посыл идти собственной дорогой, даже когда ее направление не совсем угадывается, помогает герою найти собственной счастье. Только в «Бегущей по волнам» контраст между одухотворенными романтиками и приземленными реалистами делает любовную линию произведения запутаннее и сложнее.

Среди сказок

«Алые паруса» не просто повесть, жанр произведения дополнен уточнением «феерия» — то есть цепь практически волшебных случайностей, влияющих на сюжет. В книге нет мистики, но есть та самая чудесная атмосфера, сближающая художественный текст Грина со сказкой.

«Три толстяка» Юрия Олеши

Сказочная повесть 1924 года кажется далекой от нежного повествования о единении душ Ассоль и Артура Грэя, но это только на первый взгляд.

В «Трех толстяках» Юрий Олеша, подобно Александру Грину, подчеркивает жестокость равнодушия. Ну и история Тутти с Суок — еще одно подтверждение поэтичной идеи о победе добра над любой несправедливостью.

В общем, сказка совсем не детская и прочитать ее будет интересно еще и из-за писательского мастерства Олеши.

«Русалочка» Ханса Кристиана Андерсена

Сказку Ханса Кристиана Андерсена многие смотрели в интерпретации Disney, но оригинальный текст «Русалочки» определенно заслуживает внимания.

Во-первых, абсолютно «гриновская» атмосфера безмолвной надежды и преследования мечты вопреки ее нереалистичности. Во-вторых, у трогательной истории неожиданный и глубокий конец, совсем не такой, как в мультфильме!

Среди романов

Поднимаемые в повести-феерии проблемы кажутся вечными, существующими в безвременье. По этой причине отголоски чарующей атмосферы «Алых парусов», написанных в XX веке, можно найти и в литературе XIX столетия.

Сказочный роман Чарльза Диккенса «Лавка древностей»

Один из самых популярных произведений Чарльза Диккенса, возможно, своей популярностью обязан романтичной, немного печальной атмосфере.

Опубликованный в 1841 году роман «Лавка древностей» — это очаровательная, наполненная путешествиями история об английской «Ассоль» Нелли Трент. Девочка добра, искренна, верит в чудо и все жизненные сложности переносит с ангельским принятием.

Единственное: «Лавка древностей» грустнее, чем «Алые паруса», но стоит ли считать это минусом произведения?

Исторический роман Генрика Сенкевича «Крестоносцы»

Первые читатели узнали сюжет романа Генрика Сенкевича в 1897–1900 годах. Несмотря на исторический контекст и работу автора с хрониками, книга остается художественным произведением с мелодраматической линией. Именно она, а еще легкий, «сказочный» язык Сенкевича и напоминают о милой атмосфере повести-феерии Грина.

Трагическая любовь рыцаря Збышка и шляхтянки Дануси воспевает светлое чувство и заставляет поверить в глубокое единение душ. И историческая тема в романе только раскрывает торжество нежной привязанности и веры в лучшее.

Эта волшебная, непоколебимая надежда на счастливое будущее сближает «Алые паруса» со всеми вышеперечисленными сюжетами. Она вдохновила однажды и создателей одноименного шоу на идею мероприятия для выпускников, способного подарить им мечту.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после длительного перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.