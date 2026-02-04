Бузова обещает сенсацию: чего ждать от комедии «Равиоли Оли»

Новый фильм «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля 2026 года. Главную роль исполнила певица, телеведущая и — теперь полноправно — актриса Ольга Бузова.

День премьеры звезда считает знаковым. И не только потому, что, с ее собственных слов, после этого фильма «кинематограф больше не будет прежним».

Да и сама Ольга Бузова уже не будет прежней, ведь исполнилась мечта практически всей ее жизни. Какой путь прошла звезда от проекта «Дом-2» до фильма с ней в главной роли? Будет ли комедия связана с биографией звезды? Как Бузова и коллеги оценивают ее первую главную роль?

«Получается, что все получается» — как Бузова шла к мечте

Ольга Бузова всегда мечтала сыграть в кино. Фото: www.legion-media.com/PhotoXPress.ru

С ранних лет будущая звезда выделялась среди других детей: любила выступать на утренниках, пошла в школу в пятилетнем возрасте.

Оля Бузова, конечно, сама стремилась быть первой, но и родители ожидали от девочки только отличные оценки. В итоге будущая певица научилась ставить цели и не бояться их добиваться.

«В 16 лет, когда я мечтала поступать в театральный, моя мама (она тоже сегодня будет) сказала мне, что это не профессия. Конечно же, тогда мы все слушались родителей. Ну, я годик только послушалась, если честно. В 17 лет я ушла из дома. И я поступила в СПБГУ, чему несказанно рада, чем горжусь, потому что у меня хорошее образование. Ну, пока еще не все это поняли, что у меня хорошее образование», — вспомнила звезда на премьере.

Учебу она совмещала с участием в «Доме-2», ради этого взяла академический отпуск. Кто бы мог подумать, что решение примкнуть к телепроекту полностью изменит ее жизнь и откроет дорогу в желанный мир шоу-бизнеса?

«Получается, что все получается. Когда ты по-настоящему этого хочешь, когда ты по-настоящему мечтаешь, когда это не временное желание», — сказала Бузова на премьере фильма «Равиоли Оли» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

А географический факультет университета, между прочим, Бузова тогда тоже успела окончить и даже с красным дипломом.

«Наконец-то этот день настал» — как родилась идея фильма «Равиоли Оли»

Ольга Бузова рассказала о рождении идеи фильма «Равиоли Оли». Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В проекте Бузова работала с 2022 года — это ее первая главная роль. Но предложение о съемках в кино далеко не первое. От большинства она отказывалась сама: то не нравилась команда, то был непонятен сценарий.

«У нас только отгремел сезон „Звезд в Африке“ с феноменальными цифрами. И я так устала, у меня был сумасшедший какой-то график в декабре. Ну, вы понимаете, о чем я», — рассказала звезда.

Тогда, несколько лет назад, она решила поужинать дома. Спокойно в одиночестве навернуть тарелку пельменей со сметанкой. Бузова без задней мысли рассказала об этом продюсеру Лике Бланк. На следующий день та написала ей в ответ: «Я все придумала, мы снимаем кино».

«Наконец-то этот день настал. Премьера моей первой большой работы в кино. Сегодня вы станете свидетелем того, как кинематограф больше не будет прежним», — улыбнулась Бузова на презентации комедии «Равиоли Оли».

При этом у Ольги Бузовой к моменту выхода «Равиоли Оли» уже сложилась вполне внушительная фильмография, пусть и в формате эпизодов и камео.

До своей первой главной роли она появлялась в популярных комедийных и новогодних проектах, среди которых фильмы «Бармен», «Держи удар, детка!», «Жги!», «Zомбоящик», «Чумовой Новый год!», «Елки-8», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», а также в телевизионных сериалах и скетч-проектах — от «Универа» и «Зайцев+1» до «Бедных людей».

Чаще всего Бузова играла саму себя или яркие второстепенные роли, постепенно нарабатывая актерский опыт и экранную узнаваемость, что в итоге и привело ее к первой полноценной главной роли в кино.

«Пришлось проходить кастинг» — как Бузовой далась главная роль в фильме

Фото, видео: 5-tv.ru

На премьере Ольга Бузова волновалась.

«За свои проекты и за свои работы я никогда не переживаю, потому что я все делаю профессионально, по сердцу и по совести. Я волнуюсь. У меня приятное предвкушение», — пояснила она свои чувства.

Сам процесс съемок не был простым, но Бузовой к сложностям не привыкать.

«Мне пришлось проходить кастинг на роль Ольги Бузовой. Потому что, вы знаете, сыграть такую героиню очень сложно. Ее может сыграть только тот человек, который ее знает. А Ольгу Бузову даже сама Оля не всегда узнает, особенно с утра после перелета», — шутила она на премьере.

Сложно было играть не по сюжетной линии, оказалось, что у процесса создания кино своя хронология. Например, на второй съемочный день Бузова изображала любовь с человеком, которого видела впервые в жизни и по сценарию, и в жизни. Но сложности ее не пугали.

«У меня феноменальная память на текстах. Дело в том, что когда я была ребенком и ходила в школу, я многое не понимала. Например, геометрию или высшую математику в универе. И я просто зубрила. Поэтому этот навык быть тупой в школе мне пригодился в моей профессии, ибо я все запоминаю с первого раза. Я актриса одного дубля», — призналась Бузова.

Но даже зная о своих сильных сторонах, она все равно очень старалась. Например, чтобы очаровать всю съемочную команду, она уже в первый день работы над «Равиоли Оли» знала весь сценарий наизусть.

«Я выучила слова всех. Потому что я знаю, мы же часто снимаемся в эпизодах — обычно актеры берут с собой бумажку. И я такая: «Мне бумажка не нужна, я и без бумажки киноактриса. Я буду подсказывать, если кто-то забыл слова», — рассмеялась Бузова.

«Начнется моя большая карьера в кино?» — о чем фильм «Равиоли Оли»

О чем сюжет фильма «Равиоли Оли». Фото: Кадр из к/ф «Равиоли Оли», реж. Андрей Никифоров, 2025 г.

Ольга Бузова в новой комедийной истории сталкивается с проблемой, знакомой многим, — излишним доверием к неподходящему мужчине. Ее избранником становится красавцем-немцем Генрихом, который откровенно запудрил звезде мозги.

Влюбленная Бузова соглашается на вложиться в предприятие — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках.

Скоро она понимает, что Генрих — аферист, который сбежал с ее деньгами. Чтобы попытаться исправить ситуацию и вернуть хоть часть средств, Ольга отправляется в Нижние Теплышки.

Сыгравшая саму себя Бузова на премьере рассказала, что очень ждет оценки зрителей.

«Начнется моя большая карьера в кино? Или нет? Потому что самый главный критик — это зритель. И все, что я делаю в своей жизни, не имеет никакого смысла, если это не будет нравиться людям», — пояснила свою позицию она.

«Встретились люди, которым я поверила»: какие надежды возлагает Бузова на фильм «Равиоли Оли»

Ольга Бузова рассказала об эмоциях от съемок фильма «Равиоли Оли». Фото: Кадр из к/ф «Равиоли Оли», реж. Андрей Никифоров, 2025 г.

Телеведущая не скрывает, что всегда ставит работу на первое место. Ее график расписан по минутам, она всегда открыта к новым проектам и готова к любым съемкам. И все же главную роль она сыграла только сейчас.

«Я бесконечно счастлива, что на моем пути встретились люди, которым я поверила и доверилась. Поверьте, снять Бузову хотят все. И я не только про кино», — подчеркнула актриса.

Что касается личной жизни, сердце звезды, как и раньше, открыто. Но интересно: все же больше для новых проектов, нежели новых возлюбленных.

«В восторге от ее способностей»: как на главную роль Бузовой отреагировали звезды

Фото и видео: 5-tv.ru

Поддержать Бузову на премьеру комедии «Равиоли Оли» приехали многие знаменитости.

Актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что Бузова обладает такой мощной энергией, что сможет убедить мир в своих способностях.

«Не будем записывать Олю в комедийные актрисы, может, она нам еще и драму выдаст», — сказала Бледанс.

Она подчеркнула, что Бузова сыграла себя филигранно.

Оценил первый киноопыт звезды «Дома-2» и журналист, шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров.

«Я в восторге от ее способностей. Видите, у меня вот какая проблема: я, как Олю вижу, у меня отпадает челюсть», — признался он.

А певец и заслуженный артист РФ Дима Билан и вовсе назвал Бузову исторической личностью и ориентиром для многих.

«Какие же мы молодцы все-таки! Начинали примерно в одно время», — вздохнул он.

На премьере Бузова вспомнила, как однажды брала у Билана автограф, когда подрабатывала в петербургском клубе моделью. Потом она всем рассказывала, якобы Билан — ее друг, хотя тот им не был. А сейчас знаменитости действительно общаются. Получается, что «все получается»?