Владимир Путин подвел главные итоги 2018 года

Президент Владимир Путин начал большую пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве с подведения главных итогов 2018 года.

По словам российского лидера, объем ВВП за десять месяцев текущего года вырос на 1,7%, что является хорошим показателем, поскольку эта же цифра и входила в планы. Также выросли и инвестиции в основной капитал – 4,1%.

— Рост реальных доходов населения составил 0,5%, — сказал Путин, отметив, что он уверен в дальнейшей тенденции роста.

Также он подчеркнул, что безработица в России по итогам 2018 года снизилась до 4,8% против 5,2% в 2017-м.

Кроме этого, радует и увеличение средней продолжительности жизни россиян, сказал Владимир Путин.

— Продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась. В 2017 году она составляла 72,7 года, в 2018 году будет 72,9 года, — заявил он.

Ранее Пятый канал сообщал, что главными темами большой пресс-конференции Владимира Путина станут мировая политика, роли РФ в урегулировании конфликтных ситуаций и проблемы обычных российских граждан.