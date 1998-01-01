Президент Владимир Путин пообещал помочь со строительством жилья для ученых в Новосибирске. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста ГТРК «Новосибирск» Екатерины Гагариной на большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.

По словам корреспондента, новосибирским ученым нужна помощь с квартирами и развитием инфраструктуры в Академгородке.

— Если нужно что-то дополнительно сделать, будем делать. Ипотека у нас растет в стране, кстати. Будем думать о помощи, — ответил Путин.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава государства подвел главные итоги 2018 года в рамках большой пресс-конференции, проходящей в эти минуты в Москве.