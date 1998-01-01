Ручка президента: Чем пишет Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин не только отвечает на вопросы журналистов на пресс-конферендции, но и успевает делать записи в свой блокнот. Интересно, что глава государства уже долгое время отдает предпочтение одному бренду шариковых ручек. Сегодня Путин не стал изменять традиции и вновь пришел с японской «Pentel Document Pen» образца 1986 года. Цена ручки в рознице в среднем составляет 115 рублей.

Ручка Путина уже стала легендой. Он постоянно использует ее на пресс-конференциях и важных встречах. В свое время она даже стала родоначальницей крылатой фразы.

— Авторучку мне верните сюда! — обратился президент к бизнесмену Олегу Дерипаске во время совещания на территории Пикалевского глиноземного завода в 2009 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Петербурге продают документ с автографом Путина.