Черноморский флот разработал план действий на случай вооруженных провокаций

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Российские моряки и и военные готовы адекватно отреагировать на любые выходки и провокации в территориальных водах страны.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 170

Действия российских военных на случай провокаций в акватории Черного моря определены и согласованы. План действия разработан и утвержден. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение штаба Южного военного округа.

— Разработан план реагирования на кризисные ситуации Черноморского флота с привлечением подразделений 4-й армии ВВС и ПВО, согласованный с пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым и Краснодарскому краю, по защите и охране государственной границы в границах Республики Крым, — цитирует «Звезда» врио начальника административно-территориального управления штаба округа Тимура Рязанова.

В сообщении особо отмечается, что при разрешении ситуации с недавней провокацией Украинский военно-морских сил в Керченском проливе привлекались различные подразделения военного округа, что потребовало их плотного взаимодействия.

Ранее Пятый канал рассказывал о действиях российских пограничников, пресекших наглую выходку украинских военных в территориальных водах 25 ноября 2018 года.

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