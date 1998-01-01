Черноморский флот разработал план действий на случай вооруженных провокаций

Действия российских военных на случай провокаций в акватории Черного моря определены и согласованы. План действия разработан и утвержден. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение штаба Южного военного округа.
В сообщении особо отмечается, что при разрешении ситуации с недавней провокацией Украинский военно-морских сил в Керченском проливе
Ранее Пятый канал рассказывал о действиях российских пограничников, пресекших наглую выходку украинских военных в территориальных водах 25 ноября 2018 года.